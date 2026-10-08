Где в Самаре сделают платные парковки: карта

Власти Самары обновили адресный перечень платных парковок. Соответствующее постановление опубликовали на сайте городской администрации.
Судя по документу, всего планируется оборудовать 28 зон платных парковок на 2278 мест - все в центре города. Посмотрите карту.
Больше всего платных парковок будет на улицах Молодогвардейской - 480 мест, Максима Горького и Чапаевской - по 288 мест и Алексея Толстого - 216 мест. Меньше всего - на Венцека (восемь мест), Безымянном и Чкаловском спусках (по девять мест).
При этом платными станут парковки возле Дворца спорта, на речном вокзале, на старой набережной и на площади Революции. На последней, кстати, по словам горожан, уже установлены соответствующие дорожные знаки.
Контракт на организацию платных парковок мэрия заключила со структурой Сбера - ООО "Цифровые решения регионов". Его стоимость составила почти 299 млн рублей.
"ЦРР" будет выполнять разработку программного обеспечения и аппаратной части, подключение всех компонентов системы, а также осуществлять ее дальнейшее обслуживание и техподдержку. Для удобства автомобилистов запустят сайт и мобильное приложение.
На первом этапе платными парковки сделают на территории, ограниченной улицами Молодогвардейской, Максима Горького и Волжским проспектом. Тариф установили в размере 85 рублей за час (первые 15 минут - бесплатно). Будут продавать абонементы: на 30 дней - за 17100 рублей, на 1 год - за 124830 рублей.
Для жильцов близлежащих домов стоянка на платных парковках будет бесплатной с 20:00 до 8:00 в будни и круглосуточно в выходные. Также предусмотрены льготные тарифы.
Власти объясняли, что цель организации платных парковок - разгрузить исторический центр Самары. Судя по всему, расчет идет на то, что часть жителей перестанут ездить в эту часть города на машине, отдавая предпочтение общественному транспорту. Доход от работы платных парковок пойдет в городской бюджет.
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...