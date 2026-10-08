Где в Самаре сделают платные парковки: карта

Власти Самары обновили адресный перечень платных парковок. Соответствующее постановление опубликовали на сайте городской администрации.

Судя по документу, всего планируется оборудовать 28 зон платных парковок на 2278 мест - все в центре города. Посмотрите карту.

Больше всего платных парковок будет на улицах Молодогвардейской - 480 мест, Максима Горького и Чапаевской - по 288 мест и Алексея Толстого - 216 мест. Меньше всего - на Венцека (восемь мест), Безымянном и Чкаловском спусках (по девять мест).

При этом платными станут парковки возле Дворца спорта, на речном вокзале, на старой набережной и на площади Революции. На последней, кстати, по словам горожан, уже установлены соответствующие дорожные знаки.

Контракт на организацию платных парковок мэрия заключила со структурой Сбера - ООО "Цифровые решения регионов". Его стоимость составила почти 299 млн рублей.

"ЦРР" будет выполнять разработку программного обеспечения и аппаратной части, подключение всех компонентов системы, а также осуществлять ее дальнейшее обслуживание и техподдержку. Для удобства автомобилистов запустят сайт и мобильное приложение.

На первом этапе платными парковки сделают на территории, ограниченной улицами Молодогвардейской, Максима Горького и Волжским проспектом. Тариф установили в размере 85 рублей за час (первые 15 минут - бесплатно). Будут продавать абонементы: на 30 дней - за 17100 рублей, на 1 год - за 124830 рублей.

Для жильцов близлежащих домов стоянка на платных парковках будет бесплатной с 20:00 до 8:00 в будни и круглосуточно в выходные. Также предусмотрены льготные тарифы.

Власти объясняли, что цель организации платных парковок - разгрузить исторический центр Самары. Судя по всему, расчет идет на то, что часть жителей перестанут ездить в эту часть города на машине, отдавая предпочтение общественному транспорту. Доход от работы платных парковок пойдет в городской бюджет.