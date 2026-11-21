В воскресенье, 22 ноября, в Самарской области ожидается сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Будьте осторожны при нахождении на улице, обращайте внимание на целостность линий электропередач! Не укрывайтесь и не паркуйте автотранспорт под деревьями и шаткими конструкциями. Проверьте тягу в дымовых и вентиляционных каналах при использовании газа. Будьте внимательны и осторожны! Тел: 112", - отмечается в сообщении.