В Москве прошел финал Всероссийского дня самбо. Этот праздник отмечается ежегодно 16 ноября — именно в этот день в 1938 году самбо было признано видом спорта. Победителями турнира стали представители Самарской области, сообщает пресс-служба регионального минспорта.

Максим Юренков (65 кг) и Ашот Амбарцумян (71+ кг), которых тренируют Т. В. Глухова, А. П. Лешина, А. Н. Ермолаева, завоевали золотые медали.