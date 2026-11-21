В Москве прошел финал Всероссийского дня самбо. Этот праздник отмечается ежегодно 16 ноября — именно в этот день в 1938 году самбо было признано видом спорта. Победителями турнира стали представители Самарской области, сообщает пресс-служба регионального минспорта.
Максим Юренков (65 кг) и Ашот Амбарцумян (71+ кг), которых тренируют Т. В. Глухова, А. П. Лешина, А. Н. Ермолаева, завоевали золотые медали.
Последние комментарии
ммм. класно. еще бы можно было попасть на этот чемпионат, было бы вообще супер. а так—получилось закрыто мероприятие без возможности войти внутрь. видимо это новый тренд популяризации спорта.
почему ни слова про Обаму и майдан?
Спасибо огромное ребятам за поддержку Самарской области. Молодцы!
НАШИ
да откуда деньги-то в Самаре на это?