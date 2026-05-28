Победитель конкурса грантов для НКО организовал студенческий турнир по дзюдо в Самарской области

Популяризация дзюдо среди молодежи, современный видеоальманах об истории спорта, открытые тренировки с чемпионами и масштабный студенческий турнир — эти и другие мероприятия объединил проект местной общественной организации "Федерация дзюдо города Самары".

Инициатива стала одним из победителей регионального конкурса грантов на реализацию проектов социально-ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО), который ежегодно проводит министерство экономического развития и инвестиций Самарской области.

24 мая на площадке МТЛ "Арена" состоялся финал Самарской студенческой лиги дзюдо — главное и завершающее мероприятие одноименного проекта. В соревнованиях приняли участие более 80 студентов из 17 учебных заведений Самары, Тольятти, Москвы, Казани, Оренбурга, Волгограда, Тамбова и других городов. В числе участников — представители ведущих вузов региона и страны: Самарского университета имени С. П. Королева, Самарского государственного технического университета, Московского физико-технического института, Казанского национального исследовательского технического университета имени А. Н. Туполева и др.

Проект был рассчитан на шесть месяцев и направлен на студенческую молодежь областной столицы. Его главная цель — познакомить молодых людей с философией и историей дзюдо, сформировать у них устойчивый интерес к регулярным занятиям этим видом спорта.

Инициативная команда создала информационный видеоальманах об истории развития дзюдо в Самаре, который увидели не менее 5000 зрителей. Для студентов провели 24 еженедельных открытых тренировки "День борьбы" с опытными наставниками, тренинги по психологической подготовке, а также мастер-классы с участием приглашенных чемпионов.

Благодаря грантовой поддержке у молодежи появилась возможность лучше узнать философию дзюдо и улучшить физическую форму. В планах организаторов — расширить географию участников за счет студентов средних специальных учебных заведений, создать единое сообщество любителей дзюдо и сформировать в Самаре полноценную Студенческую лигу.

"Социально-ориентированные некоммерческие организации — наши надежные партнеры в решении важных общественных задач. Проект "Федерации дзюдо Самары" — яркий пример того, как спорт становится доступным, современным и привлекательным для молодежи. Мы видим, что такие команды не просто проводят разовые мероприятия, а создают устойчивые сообщества и формируют правильные ориентиры для молодежи на годы вперед", — отметил зампредседателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Региональный конкурс грантов для социально-ориентированных некоммерческих организаций проводится министерством экономического развития и инвестиций Самарской области ежегодно. За пять лет поддержано 303 проекта на общую сумму 424 млн рублей, охват жителей составил более 1,7 млн человек.

Поддержку социально-ориентированных НКО губернатор Вячеслав Федорищев определил как один из приоритетов социально-экономического развития региона.