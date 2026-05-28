16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Победитель конкурса грантов для НКО организовал студенческий турнир по дзюдо в Самарской области Алина Мельник и Арина Сницеренко стали победителями чемпионата России по всестилевому каратэ Алакпер Гезалов выиграл чемпионат ПФО по боксу Спортсмены Самарской области отобрались на чемпионат мира по ММА "Тольяттиазот" поддержал всероссийские соревнования по самбо

Единоборства Спорт

Победитель конкурса грантов для НКО организовал студенческий турнир по дзюдо в Самарской области

САМАРА. 28 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 45
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Популяризация дзюдо среди молодежи, современный видеоальманах об истории спорта, открытые тренировки с чемпионами и масштабный студенческий турнир — эти и другие мероприятия объединил проект местной общественной организации "Федерация дзюдо города Самары".

Фото: предоставлено организаторами

Инициатива стала одним из победителей регионального конкурса грантов на реализацию проектов социально-ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО), который ежегодно проводит министерство экономического развития и инвестиций Самарской области.

24 мая на площадке МТЛ "Арена" состоялся финал Самарской студенческой лиги дзюдо — главное и завершающее мероприятие одноименного проекта. В соревнованиях приняли участие более 80 студентов из 17 учебных заведений Самары, Тольятти, Москвы, Казани, Оренбурга, Волгограда, Тамбова и других городов. В числе участников — представители ведущих вузов региона и страны: Самарского университета имени С. П. Королева, Самарского государственного технического университета, Московского физико-технического института, Казанского национального исследовательского технического университета имени А. Н. Туполева и др.

Проект был рассчитан на шесть месяцев и направлен на студенческую молодежь областной столицы. Его главная цель — познакомить молодых людей с философией и историей дзюдо, сформировать у них устойчивый интерес к регулярным занятиям этим видом спорта.

Инициативная команда создала информационный видеоальманах об истории развития дзюдо в Самаре, который увидели не менее 5000 зрителей. Для студентов провели 24 еженедельных открытых тренировки "День борьбы" с опытными наставниками, тренинги по психологической подготовке, а также мастер-классы с участием приглашенных чемпионов.

Благодаря грантовой поддержке у молодежи появилась возможность лучше узнать философию дзюдо и улучшить физическую форму. В планах организаторов — расширить географию участников за счет студентов средних специальных учебных заведений, создать единое сообщество любителей дзюдо и сформировать в Самаре полноценную Студенческую лигу.

"Социально-ориентированные некоммерческие организации — наши надежные партнеры в решении важных общественных задач. Проект "Федерации дзюдо Самары" — яркий пример того, как спорт становится доступным, современным и привлекательным для молодежи. Мы видим, что такие команды не просто проводят разовые мероприятия, а создают устойчивые сообщества и формируют правильные ориентиры для молодежи на годы вперед", — отметил зампредседателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Региональный конкурс грантов для социально-ориентированных некоммерческих организаций проводится министерством экономического развития и инвестиций Самарской области ежегодно. За пять лет поддержано 303 проекта на общую сумму 424 млн рублей, охват жителей составил более 1,7 млн человек.

Поддержку социально-ориентированных НКО губернатор Вячеслав Федорищев определил как один из приоритетов социально-экономического развития региона.

Гид потребителя

Последние комментарии

Eugene Zamytsky 22 декабря 2014 07:46 Сергей Соловейчик: "Клубный чемпионат в Самаре - лучший из тех, которые я видел"

ммм. класно. еще бы можно было попасть на этот чемпионат, было бы вообще супер. а так—получилось закрыто мероприятие без возможности войти внутрь. видимо это новый тренд популяризации спорта.

Алексей Дмитренко 06 мая 2014 16:37 Джефф Монсон в Самаре провел два семинара по грэпплингу и смешанным единоборствам

почему ни слова про Обаму и майдан?

Женя К 24 апреля 2014 08:30 Самарские спортсмены стали призерами чемпионата округа по смешанным единоборствам

Спасибо огромное ребятам за поддержку Самарской области. Молодцы!

Elena Ulivanova 15 июля 2013 12:59 Самарские дзюдоистки Ирина Заблудина и Наталья Кондратьева рассказали, почему приехали из Лондона без медалей

НАШИ

Дмитрий Гр 05 марта 2013 04:57 Тагир Хайбулаев: "Надеюсь потренироваться в создаваемом Дворце единоборств"

да откуда деньги-то в Самаре на это?

Фото на сайте

12-я спартакиада боевых искусств "Непобедимая держава"

12-я спартакиада боевых искусств "Непобедимая держава"

В МТЛ "Арена" состоялся международный турнир по ММА "Битва на Волге"

В МТЛ "Арена" состоялся международный турнир по ММА "Битва на Волге"

Александр Поветкин открыл в Самаре новые подробности допинг-скандала

Александр Поветкин открыл в Самаре новые подробности допинг-скандала

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31