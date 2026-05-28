61% россиян готовы открыть ребенку доступ в детский банк

39% родителей считают, что доступ к детскому банку нужно давать детям с 14 лет, а 61% — что учить обращаться с финансами через банковское приложение нужно раньше. При этом родители хотят контролировать расходы, отслеживать баланс и покупки, а также автоматически пополнять банковский счет своего ребенка.

По данным опроса, проведенного ВТБ, 70% россиян уверены, что банковские сервисы для детей необходимы. Каждому пятому родителю (22%) кажется оптимальным возраст 10 лет для начала пользования детским банком, 18% выбирают 12 лет, 15% — 8 лет, и лишь 6% готовы давать доступ к банковским сервисам для детей уже с 6 лет.

С точки зрения опрошенных, наиболее нужные детям функции — копилка (48%), отображение баланса карты и анализ расходов (47%), пополнение школьной карты (40%), а также платежи и переводы (34%).

Для родителей ключевыми возможностями детского банка остаются контроль расходов ребенка (51%), доступ к его счету (40%), просмотр баланса и управление картой (39%), просмотр и пополнение копилки (38%), а также возможность видеть чек с составом покупки (35%).

Наиболее активный спрос на доступ родителей к счету ребенка проявляют жители Приволжского округа (48%), контроль расходов чаще всего важен жителям Центрального и Приволжского округов (по 55%), просмотр баланса нужен жителям Центрального округа (48%), просмотр и пополнение детской копилки — жителям  Дальневосточного  округа  (53%), , а  чеки  с  составом  покупки  —  жителям  Центрального  округа (44%).  

Размер ежемесячных карманных денег у детей также различается: по 25% родителей выдают до 1 тыс. рублей и от 1 тыс. до 3 тыс. рублей, 16% — до 500 рублей, 15% — от 3 тыс. до 5 тыс. рублей. До 1 тыс. рублей чаще дают в Южном округе (43%), до 3 тыс. рублей — в Северо-Западном (41%), до 5 тыс. рублей — на Дальнем Востоке (24%), а более 5 тыс. рублей — в Сибири (12%).

* В опросе приняли участие 1500 взрослых жителей крупных городов России (населением более 100 000 человек).

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

