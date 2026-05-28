В Самаре пожилая пассажирка упала на асфальт при отправлении автобуса

В среду, 27 мая, в Октябрьском районе Самары произошел инцидент с участием пассажира общественного транспорта, сообщает ГУ МВД по СО.

В 12:15 автобус МАЗ, по данным Госавтоинспекции, начал движение от ост. "Автовокзал Центральный" по Московскому шоссе в сторону пер. Ботанического. В этот момент 69‑летняя женщина выходила из салона общественного транспорта через переднюю дверь, но так как автобус тронулся слишком рано, женщина упала.

Пострадавшей назначено амбулаторное лечение, госпитализация не потребовалась. Обстоятельства происшествия уточняются.