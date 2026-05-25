В Безенчукском районе после столкновения Lexus с автобусом госпитализировали четырех человек

В воскресенье, 24 мая, в 19:40 в Безенчукском районе в ДТП с Lexus-ом и автобусом ПАЗ пострадали четыре человека, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Как уточнили в ГАИ, 57-летний водитель Lexus двигался по автодороге "Безенчук-Александровка-Верхнепечерское" в направлении п. Безенчук. На 11 км он выехал на "встречку" в разрешенном месте и столкнулся с автобусом ПАЗ под управлением 57-летнего водителя.

Оба водителя и два пассажира автомобиля Lexus 50-ти и 18-ти лет госпитализированы.