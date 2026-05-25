16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На границе с Сызранским районом появились шакалы Белая ива из "Самарской Луки" борется за звание "Российское дерево года" В Самарской области введен запрет на посещение лесов В Самаре ликвидируют захоронение битума на улице Стара-Загора МегаФон запустил в пилотном режиме систему контроля качества воздуха Нижнего Новгорода

Экология Общество

На границе с Сызранским районом появились шакалы

САМАРА. 25 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 57
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

На границе с Сызранским районом второй год фиксируются шакалы. Об этом стало известно на пресс-конференции, посвященной сохранению дикой природы в условиях роста туризма.

Кроме того, опасения специалистов вызывает появление в Самарской Луке пятнистого оленя. Как сообщил заместитель директора по научной деятельности национального парка "Самарская Лука" Станислав Головатюк, специалисты опасаются, что появление пятнистого оленя может угрожать генетической чистоте благородного оленя. 

Вместе с тем, по его словам, фиксируется значительное сокращение численности редких степных птиц — журавля-красавки и стрепета, а также некоторых видов шмелей.

Одна из причин — "стихийный туризм" вместо экологического. Кандидат биологических наук, ученый Александр Кузовенко назвал ситуацию "бесполезными покатушками", подчеркнув катастрофический ущерб от неконтролируемого движения квадроциклов и мотоциклов по памятникам природы.

"Если квадроцикл проехал по каменистой степи или временному водоему 20 раз — эта рана на теле природы не затянется. Это прямое уничтожение мест обитания беспозвоночных и амфибий", — пояснил Кузовенко.

Участники сошлись во мнении, что экологический туризм должен быть организованным и идти строго по утвержденным маршрутам, чтобы не разрушать ареалы.

 Еще одной важной темой для обсуждения стала гибель птиц на линиях электропередач. У министерства природных ресурсов и экологии уже есть успешная правоприменительная практика в отношении нарушителей.

"Около двух лет назад крупное предприятие было привлечено к ответственности за гибель орла: оно выплатило 200 тысяч рублей штрафа за то, что ЛЭП не была оборудована птицезащитными устройствами. Поэтому просим: если вы фиксируете такие факты, сообщайте в министерство. Я не скажу, что мы это делаем с большим удовольствием, но мы очень заинтересованы, чтобы каждый подобный случай заканчивался наказанием виновного", — пояснил исполняющий обязанности руководителя департамента охраны окружающей среды министерства природных ресурсов и экологии Самарской области Андрей Ардаков.

С другой стороны, люди часто "вызволяют" птенцов, которые, по их мнению, выпали из гнезда и нуждаются в помощи. Такое вмешательство в естественный природный цикл, по мнению специалистов, не только не требуется, но и в подавляющем большинстве случаев обрекает молодую птицу на гибель.

Андрей Ардаков пояснил, что если человек забрал животное, необходимо уведомлять министерство и получать разрешение на изъятие животного из природы, особенно если речь идет о краснокнижных видах. За незаконное изъятие животных предусмотрены штрафы: для граждан — до 5 тысяч рублей, для юридических лиц — до миллиона рублей в зависимости от вида и причиненного ущерба.

Обратиться можно напрямую в минприроды по номеру 266-74-33.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Луптаков 03 марта 2026 13:59 В Самаре запустили первый передвижной комплекс для мониторинга воздуха

Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги

Михаил Богатый 26 ноября 2025 01:41 Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей

Все уже давно попилено и вычищено …..

jASEANAN_ Москалец 02 июля 2025 04:06 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно

Елизавета Зее 26 января 2025 10:48 Областной суд отказал жителям Сухой Самарки в защите леса от застройки

А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????

Глеб Петров 25 октября 2024 15:51 В губернии работает 141 общественный инспектор по охране окружающей среды

Экологии нет вообще, вся канализация сливается в реки без очистки в наглую.

Фото на сайте

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31