На границе с Сызранским районом появились шакалы

На границе с Сызранским районом второй год фиксируются шакалы. Об этом стало известно на пресс-конференции, посвященной сохранению дикой природы в условиях роста туризма.

Кроме того, опасения специалистов вызывает появление в Самарской Луке пятнистого оленя. Как сообщил заместитель директора по научной деятельности национального парка "Самарская Лука" Станислав Головатюк, специалисты опасаются, что появление пятнистого оленя может угрожать генетической чистоте благородного оленя.

Вместе с тем, по его словам, фиксируется значительное сокращение численности редких степных птиц — журавля-красавки и стрепета, а также некоторых видов шмелей.

Одна из причин — "стихийный туризм" вместо экологического. Кандидат биологических наук, ученый Александр Кузовенко назвал ситуацию "бесполезными покатушками", подчеркнув катастрофический ущерб от неконтролируемого движения квадроциклов и мотоциклов по памятникам природы.

"Если квадроцикл проехал по каменистой степи или временному водоему 20 раз — эта рана на теле природы не затянется. Это прямое уничтожение мест обитания беспозвоночных и амфибий", — пояснил Кузовенко.

Участники сошлись во мнении, что экологический туризм должен быть организованным и идти строго по утвержденным маршрутам, чтобы не разрушать ареалы.

Еще одной важной темой для обсуждения стала гибель птиц на линиях электропередач. У министерства природных ресурсов и экологии уже есть успешная правоприменительная практика в отношении нарушителей.

"Около двух лет назад крупное предприятие было привлечено к ответственности за гибель орла: оно выплатило 200 тысяч рублей штрафа за то, что ЛЭП не была оборудована птицезащитными устройствами. Поэтому просим: если вы фиксируете такие факты, сообщайте в министерство. Я не скажу, что мы это делаем с большим удовольствием, но мы очень заинтересованы, чтобы каждый подобный случай заканчивался наказанием виновного", — пояснил исполняющий обязанности руководителя департамента охраны окружающей среды министерства природных ресурсов и экологии Самарской области Андрей Ардаков.

С другой стороны, люди часто "вызволяют" птенцов, которые, по их мнению, выпали из гнезда и нуждаются в помощи. Такое вмешательство в естественный природный цикл, по мнению специалистов, не только не требуется, но и в подавляющем большинстве случаев обрекает молодую птицу на гибель.

Андрей Ардаков пояснил, что если человек забрал животное, необходимо уведомлять министерство и получать разрешение на изъятие животного из природы, особенно если речь идет о краснокнижных видах. За незаконное изъятие животных предусмотрены штрафы: для граждан — до 5 тысяч рублей, для юридических лиц — до миллиона рублей в зависимости от вида и причиненного ущерба.

Обратиться можно напрямую в минприроды по номеру 266-74-33.