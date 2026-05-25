В Самаре планируют снести дом рядом с усадьбой купцов Левиных

Департамент градостроительства ищет подрядчика, который разработает проект по сносу нежилого здания (склада) по ул. Молодогвардейской, 106 (литера внутренняя Б, Б1, Б2). По данному адресу расположена усадьба купцов Левиных (1898 - 1915 гг.).
На разработку проекта организации работ по сносу склада площадью 268,8 кв метров выделяют 463,2 тыс. рублей. Победителя торгов определят после 3 июня. Подрядчик должен выполнить работы в течение 70 календарных дней.
Одна из сложностей проекта по сносу — расположенные в непосредственной близости объекты культурного обследования. К ним, как отмечается в техническом задании, относятся: "Усадьба купцов Левиных: каменный дом, полукаменный флигель, кирпичная арка и полотно ворот" (ул. Молодогвардейская, 106 литеры А, А2,а, Г1), "Дом П. Н. Горина" (ул. Молодогвардейская, 108, литера А), "Усадьба купца И. А. Журавлева" (ул. Некрасовская, 52-54, литеры А, Б).
