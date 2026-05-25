ИТ-холдинг T1 и TData будут вместе развивать отечественные решения для управления данными в критически важных отраслях

Российский разработчик платформы для аналитики данных TData (входит в коммерческий ИТ-кластер "Ростелекома") и ИТ-холдинг Т1 подписали соглашение о стратегическом технологическом партнёрстве на международном форуме "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР-2026). Александр Чухланцев, генеральный директор TData и руководитель направления Т1 ИИ (ИТ-холдинг Т1) Сергей Голицын договорились о совместном развитии платформенных решений в области управления данными и аналитики, а также их масштабированию в рамках операционной деятельности российских компаний.

В фокусе: энергетика, авиастроение, машиностроение, транспорт и госсектор.

Соглашение объединяет платформу полного цикла управления данными TData — включая продукты для управления корпоративными данными и НСИ (RT.DataGovernance, RT.MDM), продукты для настройки и мониторинг ETL/ELT-процессов (RT.Streaming), продукты для хранения и обработки больших данных (RT.DataLake и RT.KeyValue), продукты для построения классического хранилища данных (RT.Warehouse и WR.WideStore), а также RT.ClusterManager для управления компонентами платформы on-premise или в облачной инфраструктуре — с отраслевой экспертизой и клиентской базой T1, одного из ведущих системных интеграторов страны.

"Сегодня данные — это основа суверенитета и операционной устойчивости промышленных предприятий. В партнёрстве с T1 мы сможем быстрее и эффективнее внедрять доверенные решения там, где они нужны больше всего — в реальном секторе экономики", — отметил Александр Чухланцев, генеральный директор TData.

"Сегодня заказчикам важны не отдельные инструменты, а целостная среда, в которой сочетаются технологии, экспертность и понятные сценарии внедрения. Партнёрство с TData позволит нам объединить компетенции в области управления данными и искусственного интеллекта, чтобы вместе развивать отечественные решения и предлагать рынку комплексный подход к цифровой трансформации", — отметил Сергей Голицын, руководитель направления Т1 ИИ (ИТ-холдинг Т1).

Стороны договорились совместно развивать отраслевые решения, интегрировать платформу TData в текущие проекты T1 и запускать пилоты на предприятиях КИИ. Первые совместные проекты уже стартуют в энергетике и машиностроении.

Последние комментарии

Дмитрий Донской 02 декабря 2024 16:57 Игорь Матвеев: "Технические специалисты, обладающие знаниями в области ИТ-технологий, востребованнее, чем программисты"

Специалист по радиосвязи легко осваивает проводную связь, тогда как проводнику сложнее разобраться в радиосвязи. И это факт!

Fairy C 05 октября 2023 16:46 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Берег в Рождествено у людей украл

Глеб Галушкин 02 июня 2023 18:06 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:06 "Прибывалка.63" вышла в финал престижного всероссийского конкурса "ПРОФ-IT.2018"

Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:02 Для стадиона "Самара Арена" разработано приложение с 3D-картой и аудиогидом

Всё написали, кроме того как называется приложение

