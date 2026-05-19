Оператор связи заявил о переизбытке госрегулирования в телеком-отрасли

Пришло время снизить интенсивность введения новых регуляторных мер и сосредоточиться на их качестве, заявил директор по связям с государственными органами МегаФона Владимир Месропян. Он добавил, что в режиме, когда инициативы идут одна за другой, нет времени на информативный и вдумчивый процесс.
Топ-менеджер привел пример первый пакет поправок в законы по борьбе с мошенничеством. В нем были закреплены механизмы, эффективность которых зависела, прежде всего, от охвата и тонкой настройки, а не от самого факта существования, отметил Месропян на сессии ЦИПР. По его словам, к платформам, запущенным в рамках антифрод-пакета, до сих пор не подключились ряд банков, маркетплейсов и мессенджеров. Аналогичная ситуация происходит и с механизмом маркировки, несмотря на результаты опросов, говорящих о важности меры для жителей страны, добавил Месропян.
При этом важно, чтобы ответами на возникающие угрозы безопасности не стали простые и прямые запреты, уточнил он. Это необходимо делать так, чтобы добросовестный абонент ничего не заметил, а недобросовестный — лишился возможности найти новый способ обмана. Он призвал к формированию более тонких решений. По словам топ-менеджера, сейчас телеком-отрасль пытается найти их вместе с Минцифры.
