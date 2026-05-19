"Пилар" инвестирует в строительство башен 3,6 млрд рублей в 2026 году

САМАРА. 19 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
"Пилар", коммерческая башенная компания в ГК оператора Т2, увеличит парк антенно-мачтовых сооружений на 2,5 тысячи объектов до конца года. Общий объем инвестиций в башенную инфраструктуру страны превысит 3,6 млрд рублей. Об этом рассказал генеральный директор "Пилара" Алексей Крушинин на полях конференции ЦИПР.

Фото: предоставлено пресс-службой T2

"С начала 2026 года число новых объектов компании увеличилось на 400. Благоприятный для строительства сезон начинается с потеплением, поэтому большую часть АМС мы планируем построить до середины осени. К концу года "Пилар" увеличит количество опор еще на 2,5 тысячи", — рассказал Алексей Крушинин. Новые объекты размещаются с учетом потребностей в покрытии мобильной связью удаленных населенных пунктов, промышленных зон и транспортных магистралей. Общий объем планируемых инвестиций в региональную инфраструктуру в 2026 году — более 3,6 млрд рублей.

Расширение инфраструктуры "Пилара" позволяет заключать существенное количество новых контрактов. С начала 2025 года число сделок на размещения выросло более чем на 1300, среди них обращения со стороны региональных операторов, компании из сферы промышленной автоматизации, систем наблюдения и другие.

В 2025 году "Пилар" вложил почти 290 млн рублей в развитие инфраструктуры АМС в регионах Поволжья. Инвестиции компания направила на модернизацию существующих антенно-мачтовых сооружений, строительство новых опор и расширение сервисных мощностей, в том числе в труднодоступных местностях.

Виктор Моров 14 мая 2026 13:03 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:22 В Южном городе планируют построить станцию воздушного метро

Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет

Артем Степаненко 11 октября 2025 23:35 Фрунзенский мост выведут к Южному шоссе многоуровневой развязкой: карта

За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово

Анатолий Илларионов 04 октября 2025 00:54 На основных улицах Самары планируют частично запретить парковку машин

Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.

Антон Сотников 20 августа 2025 17:41 От оператора к оператору теперь можно перейти со своим тарифом

Значит это один оператор - "офис-бе", и надо искать какую-то альтернативу.

