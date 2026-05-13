16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
DION объединил 15000 студентов из России и Индии на хакатоне GO-BRICS Осторожно, двери открываются! Или почему не надо бояться перемен Авито: две трети жителей ПФО предпочитают видеоигры в качестве досуга Суд закрыл дело о возвращении 14,3 млрд рублей за строительство трассы "Обход Тольятти" В майские праздники жители Самарской области смотрели триллеры и слушали поп-музыку

Транспорт и связь Экономика и бизнес

От высоких гор до черного пляжа: три недооцененные страны для отдыха

САМАРА. 13 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 248
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Турция и Египет — всегда беспроигрышный вариант для отпуска. Море, все включено, аниматор с микрофоном… Но что, если душа просит не просто отдыха, а эмоций? Когда хочется не просто лежать на пляже, а увидеть что-то, чего ты никогда не видел раньше? Вместе с мобильным оператором Т2 мы выбрали три страны, которые дарят путешественникам уникальные впечатления. И пусть эти направления не такие популярные, как всеми любимые курорты — вы все равно рискуете влюбиться в них с первого визита.

Фото: предоставлено T2

Сербия — сердце Европы, где все равно чувствуешь себя как дома

Чего ждать? Здесь до сих пор живут по принципу "полако" — то есть "полегоньку". Никто не нервничает, не бежит сломя голову. Это не лень, а целая философия жизни. Сербы очень тактильны и душевны: тут принято обниматься при встрече и на прощание, даже с новыми знакомыми.

Что попробовать? Забудьте про диеты. Здесь едят мясо, очень много мяса. Наесться досыта можно уже одной плескавицей — гигантской рубленой котлетой. Этого будет мало? Тогда налегайте на сытные колбаски чевапи. А еще можно попробовать уникальный продукт каймак, по сути сгущенные сливки. В Сербии его любят намазывать на ремесленный хлеб.

Как проводить время? Гулять по Белграду и удивляться тому, как социалистическая архитектура тут сочетается с душевными, теплыми скверами и нарядными кафе на углу. Любите отдых не только душой, но и телом? В Сербии немало термальных источников, в том числе с целебными водами. Хочется чего-то более экстремального? Отправляйтесь на курорты Копаоник или Златибор.

Исландия — место, где все решает природа

Чего ждать? А вот никто не знает! Местные говорят: "Если не нравится погода, подожди пять минут". Здесь все меняется очень быстро, и на смену солнцу вскоре может прийти дождь. Но в этом и есть особая прелесть Исландии. Люди здесь сдержанные, но душевные. А ещё у них очень странные традиции: вера в троллей и эльфов (или "скрытый народ", как здесь говорят) настолько сильна, что из-за их "жилищ" меняли маршруты дорог. Это не шутка, погуглите.

Что попробовать? Исландская кухня — это челлендж. Начните с хот-дога. Да-да, обычного хот-дога, который здесь любят за сытность и возможность быстро перекусить во время холодных прогулок. Дальше — серьёзнее. Попробуйте скир — нечто среднее между творогом и греческим йогуртом. Кто смелый, налегай на хардкор: тухлая акула, или хаукартль.Специфический запах не мешает местным называть это блюдо деликатесом.

Как проводить время? Конечно же, созерцая местную природу! Отправляйтесь в Национальный парк Тингведлир, где разломана тектоническая плита (ты буквально ходишь между Европой и Америкой!). Обязательно стоит увидеть гейзеры и водопады, особенно Гюдльфосс — два каскада на 32 метра. А для самых шикарных фото отправляйтесь на черный пляж Рейнисфьяра — инопланетное зрелище!

Киргизия — азиатская сказка, в которую очень просто попасть

Чего ждать? Киргизия — это страна, где ты в первую очередь гость, а не турист.

Местные могут позвать к себе домой на чай просто потому, что увидели, как вы бредёте по дороге. И никакой суеты. Время тут течёт мирно и неторопливо, как река Нарын. Что особенно важно для российских туристов — русский язык здесь широко распространен, на нем говорят даже в отдаленных аулах.

Что попробовать? Мясо, тесто и молоко — основа кухни в Киргизии. Начните с бешбармака — "пяти пальцев". Это одно из главных блюд кочевых народов на основе вареной конины, говядины или баранины с домашней лапшой. Также стоит попробовать крепкий мясной суп шорпо с овощами. Из необычного — йогурт из овечьего или козьего молока жуурат или напиток максым, который еще называют жидким хлебом.

Как проводить время? Бишкек — зелёный и уютный, но главное в Киргизии — природа. Озеро Иссык-Куль — обязательная точка для тех, кто приехал именно за красотой местных пейзажей. Хотите походной романтики? Поживите в юрте в ущелье Ала-Арча. Там вы сможете за день пройти от альпийских лугов к ледникам, встретить сурков и увидеть высоко в небе орлов. А посмотреть на горы во время конной прогулки — особый вид удовольствия.

В таких местах хочется забыть про интернет… Ладно, знаем: на самом деле не хочется. Знать, что ты всегда на связи с близкими даже во время турпохода в другой стране — уже необходимость. А с Т2 заграничные поездки станут для вас таким же комфортными, как и путешествия по России.

Т2 первой на российском рынке приравняла исходящие звонки в роуминге к домашним. Это значит, что за границей вы будете использовать включенный в тариф пакет минут для звонков на любые российские номера без дополнительной платы. Условие действует более чем в 50 странах мира для абонентов тарифов "Везде онлайн", "Мой онлайн+", Premium, Black, "Мой бизнес L", "Мой бизнес Премиум", а также партнёрских тарифов Tecno и "Я онлайн". Услуга активируется автоматически, и вам не нужно подключать дополнительные опции.

К звонкам оператор добавил выгодный доступ в интернет. Абоненты получают бесплатный безлимитный интернет в 34 странах мира. Клиенты тарифных планов Premium, Black, "Мой онлайн+", "Везде онлайн" и ряда корпоративных тарифов могут пользоваться услугой 15 дней без дополнительной платы. Для подписчиков экосистемы MiXX срок увеличен до 22 суток.

Предложение действует в самых популярных туристических направлениях. А страны нашей мини-подборки примечательны тем, что в них действуют оба предложения сразу! Достаточно активировать их один раз до выезда — это можно сделать в мобильном приложении или на сайте оператора.

Гид потребителя

Последние комментарии

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:22 В Южном городе планируют построить станцию воздушного метро

Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет

Артем Степаненко 11 октября 2025 23:35 Фрунзенский мост выведут к Южному шоссе многоуровневой развязкой: карта

За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово

Анатолий Илларионов 04 октября 2025 00:54 На основных улицах Самары планируют частично запретить парковку машин

Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.

Антон Сотников 20 августа 2025 17:41 От оператора к оператору теперь можно перейти со своим тарифом

Значит это один оператор - "офис-бе", и надо искать какую-то альтернативу.

Геннадий А 06 августа 2025 09:37 Электричку Самара - аэропорт Курумоч запустят в 2028 году

Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.

Фото на сайте

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31