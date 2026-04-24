Эволюция телеком-маркетинга: как смелые коммуникации и продуктовые решения обеспечили 12 наград E+ Awards

На церемонии награждения премии E+ Awards 2026 МегаФон и Yota суммарно получили 12 наград, включая высшие в кросс-индустриальных номинациях. Экспертное жюри высоко оценило телеком-бренды за нестандартные продуктовые решения, работу с большими данными, смелый креатив и глубокое понимание молодежной аудитории.

МегаФон получил золото и серебро в номинации "Запуск нового продукта" и серебро в категории "Кампании с краткосрочным эффектом" за проект "Меняй оператора, не меняя условий".

В рамках проекта команда бренда выявила ключевой барьер для новых подключений — страх абонентов потерять привычные условия при смене оператора, и вышла с новым продуктовым решением. Компания предложила клиентам конкурентов перейти на оператора с полным копированием их текущего тарифа. Смелый шаг позволил привлечь аудиторию, мотивированную улучшением качества связи, и обеспечил бренду рост новых подключений, укрепив позиции МегаФона как мобильного оператора № 1.

Бренд Yota особенно был отмечен за продукт "YotaАрхив" и получил золото за "Креативную рекламную кампанию", 2 серебра и бронзу в номинациях "Телекоммуникации. Интернет", "Запуск нового продукта" и "Бизнес вызовы".

В компании обнаружили уникальную коммуникационную нишу и превратили ностальгию и привязанность абонентов к старым тарифам в инструмент роста. Так бренд запустил первую на рынке платформу телеком-ресейла, где клиенты могут подключить архивные тарифы. Вместо съемок новых креативов компания переосмыслила свои яркие рекламные ролики из прошлого. Активация ностальгического тренда обеспечила высокий процент MNP-переключений, доказав, что переупаковка базовых услуг бренда может работать эффективнее, чем бесконечное добавление новых функций.

Серебро в номинации "Молодежный маркетинг" Yota получила за проект "Биф за тариф". Бренд доказал, что стриминговая платформа Twitch может быть не только имиджевым, но и перформанс-инструментом.

Для реализации проекта команда привлекла топовых стримеров — Бустера и Братишкина, и создала для них кастомные тарифы, устроив противостояние. Зрители выбирали сторону и подключали тариф своего фаворита. Интерактивная механика обеспечила 33 млн просмотров, 100 тысяч переходов на лендинг и 10 тысяч подключений. Доля целевой аудитории (14-24 года) составила 62%, сделав кампанию одной из самых результативных digital-активаций оператора.

"Эффективность коммуникаций определяет не громкость сообщения, а точность попадания. Наш успех строится на глубоком знании аудиторных инсайтов, сильной креативной идее и точном подборе релевантных каналов. Мы не стреляем из пушки по воробьям, а находим верный контекст для диалога с каждым сегментом. Награды E+ Awards доказывают: когда смелый креатив встречается с правильным медийным расчетом и подлинным пониманием своего пользователя, то он конвертируется в реальный и масштабируемый бизнес-результат", — комментирует Нарине Азарян, директор по digital-коммуникациям и спецпроектам МегаФона и Yota.