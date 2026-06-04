T2 и Банк "РОССИЯ" создадут совместные продукты

T2, российский оператор мобильной связи, и Банк "РОССИЯ" масштабируют сотрудничество. Новые продукты станут продолжением специального тарифного плана для клиентов банка. В планах — реализовать решения в 2026–2027 годах.

Соглашение о сотрудничестве подписали на Петербургском международном экономическом форуме заместитель генерального директора по коммерческой деятельности Т2 Ирина Лебедева и заместитель председатель правления Банка "РОССИЯ" Дмитрий Бувин. Цель — реализация и поддержка совместных проектов и инициатив.

Подписание соглашения стало логичным продолжением совместной работы компаний. В апреле текущего года мобильный оператор T2 совместно с Банком "РОССИЯ" запустили специальный тарифный план для клиентов банка. Решение объединило цифровые сервисы и бонусные предложения в одном продукте.

Последующее партнерство направлено на развитие продуктовых предложений, расширение потенциала и индивидуального подхода к клиентам, создание условий для быстрого вывода новых продуктов на рынок и повышения качества обслуживания пользователей.

Ирина Лебедева, заместитель генерального директора T2 по коммерческой деятельности:

"Партнерство с Банком "РОССИЯ" обеспечивает синергию банковского и телекоммуникационного секторов и открывает перспективы для формирования инновационных и востребованных предложений. В первую очередь мы сосредоточимся на создании и развитии продуктов для VIP-клиентов банка. В планах Т2 — запустить первые совместные решения до конца 2026 года".

Дмитрий Бувин, заместитель председателя правления Банка "РОССИЯ":

"Наше сотрудничество с Т2 уже прошло проверку практикой: совместный специальный тариф мобильной связи для клиентов Банка "РОССИЯ" запущен и показывает уверенные результаты, подтверждая востребованность таких решений. Подписание соглашения на ПМЭФ-2026 — это закономерный шаг к укреплению нашего партнерства, который откроет клиентам доступ к еще более выгодным и технологичным сервисам".