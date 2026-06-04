T2 и Банк "РОССИЯ" создадут совместные продукты

T2, российский оператор мобильной связи, и Банк "РОССИЯ" масштабируют сотрудничество. Новые продукты станут продолжением специального тарифного плана для клиентов банка. В планах — реализовать решения в 2026–2027 годах.
Соглашение о сотрудничестве подписали на Петербургском международном экономическом форуме заместитель генерального директора по коммерческой деятельности Т2 Ирина Лебедева и заместитель председатель правления Банка "РОССИЯ" Дмитрий Бувин. Цель — реализация и поддержка совместных проектов и инициатив.
Подписание соглашения стало логичным продолжением совместной работы компаний. В апреле текущего года мобильный оператор T2 совместно с Банком "РОССИЯ" запустили специальный тарифный план для клиентов банка. Решение объединило цифровые сервисы и бонусные предложения в одном продукте.
Последующее партнерство направлено на развитие продуктовых предложений, расширение потенциала и индивидуального подхода к клиентам, создание условий для быстрого вывода новых продуктов на рынок и повышения качества обслуживания пользователей.
Ирина Лебедева, заместитель генерального директора T2 по коммерческой деятельности:
"Партнерство с Банком "РОССИЯ" обеспечивает синергию банковского и телекоммуникационного секторов и открывает перспективы для формирования инновационных и востребованных предложений. В первую очередь мы сосредоточимся на создании и развитии продуктов для VIP-клиентов банка. В планах Т2 — запустить первые совместные решения до конца 2026 года".
Дмитрий Бувин, заместитель председателя правления Банка "РОССИЯ":
"Наше сотрудничество с Т2 уже прошло проверку практикой: совместный специальный тариф мобильной связи для клиентов Банка "РОССИЯ" запущен и показывает уверенные результаты, подтверждая востребованность таких решений. Подписание соглашения на ПМЭФ-2026 — это закономерный шаг к укреплению нашего партнерства, который откроет клиентам доступ к еще более выгодным и технологичным сервисам".
Последние комментарии
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово
Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.