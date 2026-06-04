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Транспорт и связь Экономика и бизнес

T2 и Банк "РОССИЯ" создадут совместные продукты

САМАРА. 4 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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T2, российский оператор мобильной связи, и Банк "РОССИЯ" масштабируют сотрудничество. Новые продукты станут продолжением специального тарифного плана для клиентов банка. В планах — реализовать решения в 2026–2027 годах.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

Соглашение о сотрудничестве подписали на Петербургском международном экономическом форуме заместитель генерального директора по коммерческой деятельности Т2 Ирина Лебедева и заместитель председатель правления Банка "РОССИЯ" Дмитрий Бувин. Цель — реализация и поддержка совместных проектов и инициатив.

Подписание соглашения стало логичным продолжением совместной работы компаний. В апреле текущего года мобильный оператор T2 совместно с Банком "РОССИЯ" запустили специальный тарифный план для клиентов банка. Решение объединило цифровые сервисы и бонусные предложения в одном продукте.

Последующее партнерство направлено на развитие продуктовых предложений, расширение потенциала и индивидуального подхода к клиентам, создание условий для быстрого вывода новых продуктов на рынок и повышения качества обслуживания пользователей.

Ирина Лебедева, заместитель генерального директора T2 по коммерческой деятельности:

"Партнерство с Банком "РОССИЯ" обеспечивает синергию банковского и телекоммуникационного секторов и открывает перспективы для формирования инновационных и востребованных предложений. В первую очередь мы сосредоточимся на создании и развитии продуктов для VIP-клиентов банка. В планах Т2 — запустить первые совместные решения до конца 2026 года".

Дмитрий Бувин, заместитель председателя правления Банка "РОССИЯ":

"Наше сотрудничество с Т2 уже прошло проверку практикой: совместный специальный тариф мобильной связи для клиентов Банка "РОССИЯ" запущен и показывает уверенные результаты, подтверждая востребованность таких решений. Подписание соглашения на ПМЭФ-2026 — это закономерный шаг к укреплению нашего партнерства, который откроет клиентам доступ к еще более выгодным и технологичным сервисам".

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Петров 22 мая 2026 12:52 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.

Виктор Моров 14 мая 2026 13:03 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:22 В Южном городе планируют построить станцию воздушного метро

Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет

Артем Степаненко 11 октября 2025 23:35 Фрунзенский мост выведут к Южному шоссе многоуровневой развязкой: карта

За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово

Анатолий Илларионов 04 октября 2025 00:54 На основных улицах Самары планируют частично запретить парковку машин

Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.

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