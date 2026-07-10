Эксперт раскрыл схему обмана с "подарками" на день рождения

Мошенники начали активно использовать дни рождения россиян для фишинговых рассылок. Под видом поздравлений от банков, магазинов и мобильных операторов они предлагают именинникам праздничные бонусы, подарки или "удвоение" платежа. Однако их реальная цель — выманить данные банковских карт, предупредил старший эксперт по расследованию фрод-инцидентов МегаФона Борис Лопатин.
По его словам, один из популярных сценариев связан с обещанием удвоить баланс мобильного телефона. Также имениннику может прийти электронное письмо, визуально неотличимое от рассылки знакомого сервиса. В тексте говорится, что в честь праздника пользователю положены бонусные баллы, подарочный сертификат или другое выгодное предложение.
"Человеку предлагают перейти по ссылке на сайт, который внешне полностью копирует страницу известной компании. Там жертву просят ввести реквизиты банковской карты — якобы для активации бонуса или подтверждения доставки подарка. В результате деньги списываются сразу, а в некоторых случаях злоумышленники завладевают платежными данными для дальнейших краж. Обещанный подарок, разумеется, никто не присылает", — объяснил эксперт.
Лопатин отметил, что схема построена на доверии и праздничном настроении. В день рождения человек чаще ждет поздравлений, бонусов и персональных предложений, поэтому может менее критично отнестись к письму с обещанием подарка. Дополнительно злоумышленники используют узнаваемый дизайн, логотипы и формулировки, похожие на стиль официальных сообщений компаний. Из-за этого отличить подделку от настоящего письма бывает непросто.
Мошенники могут маскироваться под любые популярные сервисы, которыми человек пользуется в повседневной жизни: маркетплейсы, службы доставки, банки, программы лояльности, онлайн-кинотеатры, операторы связи, магазины или туристические платформы.
"Важно помнить: если у клиента действительно есть бонус, подарок или персональное предложение, он обычно отображается в личном кабинете сервиса или в официальном приложении. Для его получения не нужно переходить на сторонние сайты и заново вводить данные банковской карты", — подчеркнул эксперт.
Лопатин посоветовал внимательно проверять любые письма с обещанием подарков, денежных начислений, промокодов или удвоения платежа. В первую очередь стоит посмотреть на адрес отправителя: в поле "от кого" может отображаться знакомое название сервиса, но при проверке полного электронного адреса можно заметить несоответствия. Также должны насторожить срочные призывы перейти по ссылке, обещания слишком выгодного подарка и просьба ввести данные карты.
Если письмо вызывает сомнения, не следует переходить по ссылкам из него. Информацию об акциях и бонусах лучше проверять напрямую — через официальный сайт компании, мобильное приложение или личный кабинет. При необходимости можно отправить скриншот письма в службу поддержки сервиса и уточнить, действительно ли такая рассылка была отправлена компанией.
Если данные карты уже были введены на подозрительном сайте, необходимо как можно быстрее заблокировать карту в мобильном приложении банка или по телефону горячей линии, указанному на её обратной стороне. Также стоит сообщить о случившемся в службу поддержки сервиса, от имени которого пришло письмо, чтобы специалисты могли проверить информацию и принять меры, а также сообщить оператору о фишинговом ресурсе.
Последние комментарии
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово
Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.