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Выборы Власть и политика

"Избирательная система накануне выборов": в Самарской области обсудили доклад экспертов НОМ на Штабе общественного наблюдения

САМАРА. 10 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Очередное заседание Общественного штаба Самарской области по независимому общественному наблюдению за выборами было посвящено обсуждению доклада Ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) — "Избирательная система России накануне выборов депутатов Государственной думы IX созыва: ответы на вызовы". В формате видеоконференцсвязи к обсуждению подключились эксперты из различных регионов.

Член совета по правам человека при президенте РФ, председатель Ассоциации НОМ Александр Брод рассказал, что в период кампаний Ассоциация будет непрерывно анализировать и оценивать избирательный процесс совместно с более чем 900 экспертами по всей стране.

"Нам важно объединиться для того, чтобы информировать общество о ходе подготовки к выборам, участвовать в разборе возможных проблемных ситуаций, давать правовой отпор фейкам. Я считаю, что экспертные сообщества уже начали успешно справляться с этими задачами, но важно продолжать "держать руку на пульсе", быть объективными и оперативными в своей работе", — обратился к общественным штабам Александр Брод.

Как подчеркнул председатель самарского штаба Павел Покровский, в ходе обсуждения доклада были озвучены ключевые направления организации мониторинга предстоящей избирательной кампании.

"Члены Штаба обсудили представленную в докладе информацию об острой необходимости обеспечения мер безопасности и противодействия недостоверной информации. Доклад — это мощный инструмент нашей деятельности. Перед общественными наблюдателями стоит задача максимальной важности, поскольку от итогов предстоящих выборов зависят пути развития страны на ближайшие пять лет", — отметил Павел Покровский.

Член штаба, проректор Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева Михаил Леонов обратил внимание на новые угрозы, связанные с развитием технологий: "Серьезным вызовом является развитие информационно-коммуникационных технологий, которое открывает не только окно возможностей, но и создает существенные угрозы. Развитие искусственного интеллекта и активное применение цифровых инструментов могут привести к попыткам манипуляций и фальсификаций в ходе выборов. Это ставит задачу разработки новых технологий электоральной экспертизы и общественного контроля, направленных на выявление и пресечение подобных попыток".

Также на заседании штаба обсудили изменения, произошедшие в избирательном законодательстве.

"Проведенная накануне старта выборной кампании корректировка отдельных положений законодательства направлена на расширение возможностей в предвыборной агитации, внедрение новых информационно-коммуникационных технологий, облегчающих участникам избирательного процесса организацию и проведение выборов", — пояснил член штаба, председатель Квалификационной комиссии Палаты адвокатов Самарской области Алексей Кокин.

Напомним, что в единый день голосования в Самарской области состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации девятого созыва и депутатов Самарской губернской думы восьмого созыва. В ряде муниципальных образований пройдут дополнительные выборы депутатов представительных органов. Голосование будет проходить три дня — 18, 19 и 20 сентября.При Общественной палате региона для обеспечения независимого контроля за соблюдением избирательного законодательства создан Общественный штаб Самарской области по независимому общественному наблюдению за выборами 20 сентября 2026 года. Штаб взаимодействует с Ассоциацией НОМ, которая объединяет экспертов в области избирательного права и общественного контроля по всей России.

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