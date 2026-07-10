"Избирательная система накануне выборов": в Самарской области обсудили доклад экспертов НОМ на Штабе общественного наблюдения

Очередное заседание Общественного штаба Самарской области по независимому общественному наблюдению за выборами было посвящено обсуждению доклада Ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) — "Избирательная система России накануне выборов депутатов Государственной думы IX созыва: ответы на вызовы". В формате видеоконференцсвязи к обсуждению подключились эксперты из различных регионов.
Член совета по правам человека при президенте РФ, председатель Ассоциации НОМ Александр Брод рассказал, что в период кампаний Ассоциация будет непрерывно анализировать и оценивать избирательный процесс совместно с более чем 900 экспертами по всей стране.
"Нам важно объединиться для того, чтобы информировать общество о ходе подготовки к выборам, участвовать в разборе возможных проблемных ситуаций, давать правовой отпор фейкам. Я считаю, что экспертные сообщества уже начали успешно справляться с этими задачами, но важно продолжать "держать руку на пульсе", быть объективными и оперативными в своей работе", — обратился к общественным штабам Александр Брод.
Как подчеркнул председатель самарского штаба Павел Покровский, в ходе обсуждения доклада были озвучены ключевые направления организации мониторинга предстоящей избирательной кампании.
"Члены Штаба обсудили представленную в докладе информацию об острой необходимости обеспечения мер безопасности и противодействия недостоверной информации. Доклад — это мощный инструмент нашей деятельности. Перед общественными наблюдателями стоит задача максимальной важности, поскольку от итогов предстоящих выборов зависят пути развития страны на ближайшие пять лет", — отметил Павел Покровский.
Член штаба, проректор Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева Михаил Леонов обратил внимание на новые угрозы, связанные с развитием технологий: "Серьезным вызовом является развитие информационно-коммуникационных технологий, которое открывает не только окно возможностей, но и создает существенные угрозы. Развитие искусственного интеллекта и активное применение цифровых инструментов могут привести к попыткам манипуляций и фальсификаций в ходе выборов. Это ставит задачу разработки новых технологий электоральной экспертизы и общественного контроля, направленных на выявление и пресечение подобных попыток".
Также на заседании штаба обсудили изменения, произошедшие в избирательном законодательстве.
"Проведенная накануне старта выборной кампании корректировка отдельных положений законодательства направлена на расширение возможностей в предвыборной агитации, внедрение новых информационно-коммуникационных технологий, облегчающих участникам избирательного процесса организацию и проведение выборов", — пояснил член штаба, председатель Квалификационной комиссии Палаты адвокатов Самарской области Алексей Кокин.
Напомним, что в единый день голосования в Самарской области состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации девятого созыва и депутатов Самарской губернской думы восьмого созыва. В ряде муниципальных образований пройдут дополнительные выборы депутатов представительных органов. Голосование будет проходить три дня — 18, 19 и 20 сентября.При Общественной палате региона для обеспечения независимого контроля за соблюдением избирательного законодательства создан Общественный штаб Самарской области по независимому общественному наблюдению за выборами 20 сентября 2026 года. Штаб взаимодействует с Ассоциацией НОМ, которая объединяет экспертов в области избирательного права и общественного контроля по всей России.
Последние комментарии
Ой, опять Живайкин, опять не виноват) Надоело!!! Ждём Президиума Верховного суда! ПОРА отправить Живайкина на политическую пенсию. Асеев молодец!!!
Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"
весенний?
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.