Координатор партпроекта "Чистая страна" в регионе Денис Волков подал документы на предварительное голосование "Единой России"

Депутат Самарской губернской думы, координатор партийного проекта "Чистая страна" в Самарской области и председатель Самарского отделения Русского географического общества Денис Волков лично подал документы в Региональный оргкомитет для участия в предварительном голосовании партии "Единая Россия". Он планирует выдвигаться в Самарскую губернскую думу.

"Предварительное голосование - это важный этап, позволяющий жителям определить, кто будет представлять их интересы на выборах. За годы работы в округе нам вместе с жителями удалось реализовать много значимых проектов - от благоустройства дворов и общественных пространств до решения вопросов экологии, строительства социальных объектов и поддержки людей. Решил участвовать в процедуре, чтобы продолжить эту работу и реализовать начатые проекты. Рассчитываю на поддержку и обратную связь. Как и прежде, для меня важны мнение жителей и совместная работа", - отметил Денис Волков.

Его судьба связана с инженерией и машиностроением. Он окончил Тольяттинский политехнический институт (ныне Тольяттинский государственный университет), прошел путь от студента до заведующего кафедрой "Утилизация и рециклинг отходов". "Почему это важно? Потому что я не понаслышке знаю, что значит соединять науку и реальную жизнь", - подчеркивает Волков.

Теорию он подтвердил практикой. С 2004 г. Денис Волков является руководителем ГК "ЭкоВоз". Сегодня это компания, которая не просто убирает мусор, а сортирует и перерабатывает отходы. "Я горжусь тем, что мы строим экономику замкнутого цикла здесь, на Самарской земле", - говорит он.

Почему инженер и предприниматель пришел в политику? Денис Волков отвечает честно: "Потому что, занимаясь экологией, я понял: нельзя навести порядок на улицах, если нет порядка в законах". С 2014 г. он состоит в партии "Единая Россия", с 2019 г. координирует федеральный проект "Чистая страна" по Самарской области.

"Моя задача - сделать так, чтобы экологическая повестка была не модным словом, а конкретным результатом для каждого жителя", - отмечает Волков.

С 2016 г. жители его округа доверяют ему представлять свои интересы в Самарской губернской думе.

"Для меня нет второстепенных вопросов, будь то состояние двора, мусорная реформа или развитие науки", - подчеркивает депутат.

Особое место в деятельности Дениса Волкова занимает общественная работа. Он возглавляет Самарское отделение Русского географического общества, а еще Волков руководит филиалом Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа".

"Это для меня не просто строчка в биографии, а школа жизни, ответственность и честь быть причастным к людям, которые защищают нашу Родину", - отмечает депутат.

"Я - тот человек, который всегда "на земле". В университете, в думе, в экологических проектах или в географии - я работаю для вас и для развития нашего края", - резюмирует Денис Волков.

Напомним, предварительное голосование "Единой России" пройдет в электронном формате с 25 по 31 мая 2026 года. Выдвижение кандидатов на сайте pg.er.ru продлится до 30 апреля.