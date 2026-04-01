Координатор партпроекта "Чистая страна" в регионе Денис Волков подал документы на предварительное голосование "Единой России"

САМАРА. 1 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Депутат Самарской губернской думы, координатор партийного проекта "Чистая страна" в Самарской области и председатель Самарского отделения Русского географического общества Денис Волков лично подал документы в Региональный оргкомитет для участия в предварительном голосовании партии "Единая Россия". Он планирует выдвигаться в Самарскую губернскую думу.

Фото: самарское отделение партии "Единая Россия"

"Предварительное голосование - это важный этап, позволяющий жителям определить, кто будет представлять их интересы на выборах. За годы работы в округе нам вместе с жителями удалось реализовать много значимых проектов - от благоустройства дворов и общественных пространств до решения вопросов экологии, строительства социальных объектов и поддержки людей. Решил  участвовать в процедуре, чтобы продолжить эту работу и реализовать начатые проекты. Рассчитываю на поддержку и обратную связь. Как и прежде, для меня важны мнение жителей и совместная работа", - отметил Денис Волков.

Его судьба связана с инженерией и машиностроением. Он окончил Тольяттинский политехнический институт (ныне Тольяттинский государственный университет), прошел путь от студента до заведующего кафедрой "Утилизация и рециклинг отходов". "Почему это важно? Потому что я не понаслышке знаю, что значит соединять науку и реальную жизнь", - подчеркивает Волков.

Теорию он подтвердил практикой. С 2004 г. Денис Волков является руководителем ГК "ЭкоВоз". Сегодня это компания, которая не просто убирает мусор, а сортирует и перерабатывает отходы. "Я горжусь тем, что мы строим экономику замкнутого цикла здесь, на Самарской земле", - говорит он.

Почему инженер и предприниматель пришел в политику? Денис Волков отвечает честно: "Потому что, занимаясь экологией, я понял: нельзя навести порядок на улицах, если нет порядка в законах". С 2014 г. он состоит в партии "Единая Россия", с 2019 г. координирует федеральный проект "Чистая страна" по Самарской области.

"Моя задача - сделать так, чтобы экологическая повестка была не модным словом, а конкретным результатом для каждого жителя", - отмечает Волков.

С 2016 г. жители его округа доверяют ему представлять свои интересы в Самарской губернской думе.

"Для меня нет второстепенных вопросов, будь то состояние двора, мусорная реформа или развитие науки", - подчеркивает депутат.

Особое место в деятельности Дениса Волкова занимает общественная работа. Он возглавляет Самарское отделение Русского географического общества, а еще Волков руководит филиалом Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа".

"Это для меня не просто строчка в биографии, а школа жизни, ответственность и честь быть причастным к людям, которые защищают нашу Родину", - отмечает депутат.

"Я - тот человек, который всегда "на земле". В университете, в думе, в экологических проектах или в географии - я работаю для вас и для развития нашего края", - резюмирует Денис Волков.

Напомним, предварительное голосование "Единой России" пройдет в электронном формате с 25 по 31 мая 2026 года. Выдвижение кандидатов на сайте pg.er.ru продлится до 30 апреля.

На выборах работают представители Молодежной избирательной комиссии Самарской области

На выборах работают представители Молодежной избирательной комиссии Самарской области

Позицию самарских общественников услышало руководство ЦИК РФ

Позицию самарских общественников услышало руководство ЦИК РФ

КПРФ получила первую строчку в избирательном бюллетене на выборах в губернскую думу

КПРФ получила первую строчку в избирательном бюллетене на выборах в губернскую думу

