16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Единая Россия" в Самарской области подвела итоги ЕДГ-2025 Стал известен предварительный состав городской думы Самары Избирком опубликовал предварительные данные о явке на выборах в Самаре В Самарской области подвели итоги второго дня голосования Серьезных нарушений на выборах в Самарской области не зафиксировано

Выборы Власть и политика

"Единая Россия" в Самарской области подвела итоги ЕДГ-2025

САМАРА. 15 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 94
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Голосование проходило в трехдневном формате, депутатов в городские думы выбирали в Самаре, Жигулевске, Чапаевске, Отрадном, Октябрьске, Похвистневе и Кинеле. Кроме того, голосование проходило по выборам и в собрания представителей сельских и городских поселений на территории региона. Всего в регионе в течение трёх дней работали 1390 избирательных участков.

Фото: самарское отделение партии "Единая Россия"

За депутатов городской думы Самары восьмого созыва, впервые за последние 10 лет избиравшихся прямым голосованием в 37 одномандатных округах, в общей сложности проголосовало 19,66% избирателей. Об этом сообщил в рамках пресс-конференции в региональном исполкоме "Единой России" заместитель секретаря Самарского реготделения Партии, первый вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов.

Явка на выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области составила 39,09%. Эта явка в 2 раза превысила явку на выборах в депутаты собраний представителей в 2020 году, напомнил он.

Заместитель секретаря Самарского реготделения Партии отметил, что "Единая Россия" в очередной раз подтвердила свою роль ведущей политической силы региона. В ЕДГ-2025 в Самарском регионе было замещено 2992 мандата, из них 2777 — у кандидатов от "Единой России". Более 80% мандатов у депутатов ЕР в Самаре и городских округах, более 93% кандидатов от "Единой России" теперь в муниципальных районах.

"Безусловно, это с одной стороны — признание "Единой России" в качестве ведущей силы, а с другой стороны, конечно же, это всегда кредит доверия, которым дают наши граждане, наши земляки, кандидатам в депутаты, когда их наделяют определёнными полномочиями путём голосования", — сообщил Фетисов.

"Муниципальный депутат — это особый депутат, он работает от жителей на расстоянии "вытянутой руки". Поэтому и требования к нему предъявляются жёсткие, — подчеркнул Александр Борисович. — Принадлежность к политической партии очень важна, но в ходе избирательной кампании важен и сам кандидат, его активность, его работа во дворах, работа с организациями, с ветеранскими, с молодёжными, потому что люди смотрят и на политическую силу, которую он представляет, и на самого кандидата".

По предварительным итогам голосования на выборах в одномандатных округах кандидаты от политической партии "Единая Россия" взяли 30 мандатов из 37 в Думе городского округа Самара, в думах малых городов из 114 мандатов — 95 у партии большинства, а в муниципальных районах из 2 841 мандата — 2 652 у единороссов.

Александр Фетисов охарактеризовал прошедшую выборную кампанию как относительно спокойную, но отметил, что была достаточно высокая конкуренция.

"Были у нас отдельные территории, где страсти кипели, но все равно все проходило в цилизованном правовом поле. В фокусе внимания — выборы в столице региона, в Самаре. Политическая задача, которая стояла перед Самарским региональным отделением партии, выполнена: 30 мандатов. Мы не снизили планку по сравнению с прошлым созывом городской Думы, в которой также было 30 мандатов", — резюмировал заместитель секретаря Самарского реготделения Партии.

"Самара — она очень у нас разнообразная, разные территории, которые отличаются друг от друга. Но я уверен, что эта сплочённость поможет проводить очень правильные, важные, полезные решения, не сбиваясь на популизм. Мне бы хотелось, чтобы роль Самарской городской думы в этом созыве возросла, и по компетенции тех людей, которые пришли во власть, и по ответственности перед жителями, которые их избрали", — поделился Александр Борисович с представителями СМИ.

Кроме того, Фетисов напомнил, что в Кинеле в этом году впервые было апробировано дистанционное электронное голосование (ДЭГ), в избирательном цикле 2026 года ДЭГ будет активно применяться на территории всего региона, как и иные цифровые технологии.

В заключении он пожелал депутатам стать настоящими народными избранниками, представителями людей, которых их делегировали.

"Мне очень бы хотелось бы, чтобы Самарская городская Дума профессионально и взыскательно участвовала в жизни нашего города. Когда есть такое сотрудничество, соработничество между администрацией города и народными избранниками, это всегда источник движения вперёд. И очень важно вместе с администрацией в интересах жителей решать проблемы и делать это последовательно".

Напомним, что муниципальных депутатов кроме Самары выбирали также жители Жигулевска, Кинеля, Отрадного, Октябрьска, Похвистнево, Чапаевска, а также 295 городских и сельских поселений Самарской области.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Самарцев 13 июня 2022 09:43 Верховный Суд поставил точку в иске кандидата в депутаты из Самарской области

Ой, опять Живайкин, опять не виноват) Надоело!!! Ждём Президиума Верховного суда! ПОРА отправить Живайкина на политическую пенсию. Асеев молодец!!!

Аркадий Соларев 23 марта 2018 11:12 Олег Матвейчев: "В Самарской области снизились протестные настроения"

Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"

Олег Залялов 18 марта 2018 13:49 Самарцы делятся в соцсетях своими впечатлениями с избирательных участков

весенний?

михаил вдовин 08 августа 2015 04:24 Владимиру Сюсину отказали в регистрации в качестве кандидата на выборы

А ты не воруй!

Ян Ли 15 сентября 2014 06:46 Михаил Матвеев: "Я не сомневаюсь в победе Николая Ивановича"

Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.

Фото на сайте

На выборах работают представители Молодежной избирательной комиссии Самарской области

На выборах работают представители Молодежной избирательной комиссии Самарской области

Позицию самарских общественников услышало руководство ЦИК РФ

Позицию самарских общественников услышало руководство ЦИК РФ

КПРФ получила первую строчку в избирательном бюллетене на выборах в губернскую думу

КПРФ получила первую строчку в избирательном бюллетене на выборах в губернскую думу

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5