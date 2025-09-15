"Единая Россия" в Самарской области подвела итоги ЕДГ-2025

Голосование проходило в трехдневном формате, депутатов в городские думы выбирали в Самаре, Жигулевске, Чапаевске, Отрадном, Октябрьске, Похвистневе и Кинеле. Кроме того, голосование проходило по выборам и в собрания представителей сельских и городских поселений на территории региона. Всего в регионе в течение трёх дней работали 1390 избирательных участков.

За депутатов городской думы Самары восьмого созыва, впервые за последние 10 лет избиравшихся прямым голосованием в 37 одномандатных округах, в общей сложности проголосовало 19,66% избирателей. Об этом сообщил в рамках пресс-конференции в региональном исполкоме "Единой России" заместитель секретаря Самарского реготделения Партии, первый вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов.

Явка на выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области составила 39,09%. Эта явка в 2 раза превысила явку на выборах в депутаты собраний представителей в 2020 году, напомнил он.

Заместитель секретаря Самарского реготделения Партии отметил, что "Единая Россия" в очередной раз подтвердила свою роль ведущей политической силы региона. В ЕДГ-2025 в Самарском регионе было замещено 2992 мандата, из них 2777 — у кандидатов от "Единой России". Более 80% мандатов у депутатов ЕР в Самаре и городских округах, более 93% кандидатов от "Единой России" теперь в муниципальных районах.

"Безусловно, это с одной стороны — признание "Единой России" в качестве ведущей силы, а с другой стороны, конечно же, это всегда кредит доверия, которым дают наши граждане, наши земляки, кандидатам в депутаты, когда их наделяют определёнными полномочиями путём голосования", — сообщил Фетисов.

"Муниципальный депутат — это особый депутат, он работает от жителей на расстоянии "вытянутой руки". Поэтому и требования к нему предъявляются жёсткие, — подчеркнул Александр Борисович. — Принадлежность к политической партии очень важна, но в ходе избирательной кампании важен и сам кандидат, его активность, его работа во дворах, работа с организациями, с ветеранскими, с молодёжными, потому что люди смотрят и на политическую силу, которую он представляет, и на самого кандидата".

По предварительным итогам голосования на выборах в одномандатных округах кандидаты от политической партии "Единая Россия" взяли 30 мандатов из 37 в Думе городского округа Самара, в думах малых городов из 114 мандатов — 95 у партии большинства, а в муниципальных районах из 2 841 мандата — 2 652 у единороссов.

Александр Фетисов охарактеризовал прошедшую выборную кампанию как относительно спокойную, но отметил, что была достаточно высокая конкуренция.

"Были у нас отдельные территории, где страсти кипели, но все равно все проходило в цилизованном правовом поле. В фокусе внимания — выборы в столице региона, в Самаре. Политическая задача, которая стояла перед Самарским региональным отделением партии, выполнена: 30 мандатов. Мы не снизили планку по сравнению с прошлым созывом городской Думы, в которой также было 30 мандатов", — резюмировал заместитель секретаря Самарского реготделения Партии.

"Самара — она очень у нас разнообразная, разные территории, которые отличаются друг от друга. Но я уверен, что эта сплочённость поможет проводить очень правильные, важные, полезные решения, не сбиваясь на популизм. Мне бы хотелось, чтобы роль Самарской городской думы в этом созыве возросла, и по компетенции тех людей, которые пришли во власть, и по ответственности перед жителями, которые их избрали", — поделился Александр Борисович с представителями СМИ.

Кроме того, Фетисов напомнил, что в Кинеле в этом году впервые было апробировано дистанционное электронное голосование (ДЭГ), в избирательном цикле 2026 года ДЭГ будет активно применяться на территории всего региона, как и иные цифровые технологии.

В заключении он пожелал депутатам стать настоящими народными избранниками, представителями людей, которых их делегировали.

"Мне очень бы хотелось бы, чтобы Самарская городская Дума профессионально и взыскательно участвовала в жизни нашего города. Когда есть такое сотрудничество, соработничество между администрацией города и народными избранниками, это всегда источник движения вперёд. И очень важно вместе с администрацией в интересах жителей решать проблемы и делать это последовательно".

Напомним, что муниципальных депутатов кроме Самары выбирали также жители Жигулевска, Кинеля, Отрадного, Октябрьска, Похвистнево, Чапаевска, а также 295 городских и сельских поселений Самарской области.