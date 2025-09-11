16+
Выборы Власть и политика

Общественные наблюдатели Самарской области готовы к трехдневному голосованию

САМАРА. 11 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В пятницу, 12 сентября, в Самарской области стартует голосование за кандидатов в представительные органы власти. Единый день голосования продлится три дня — 12, 13 и 14 сентября. За всеми этапами избирательного процесса будут наблюдать общественные наблюдатели. Их работа начнется с открытия избирательных участков и продлится до завершения процедуры подсчета голосов.

Фото: Общественная палата СО

"В этом году была проведена огромная работа — в рамках обучающей программы ОП РФ и НОМ, — сообщил сопредседатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев. — Более 2 тыс. общественных организаций принимают участие в общественном контроле за выборами. Могу констатировать стопроцентную готовность наших общественных штабов и общественных палат к наблюдению".

Об этом он рассказал на межрегиональном совещании с общественными штабами, посвященном готовности инфраструктуры наблюдения к единому дню голосования (ЕДГ).

Традиционно в ЕДГ будет работать Экспертный центр Ассоциации "Независимый общественный мониторинг" совместно с Мониторинговой группой Совета при президенте РФ.

"Наша задача — следить за тем, как организован процесс и как работают наши общественные структуры, насколько все выверено и четко сделано. Мы там защищаем наш электоральный суверенитет", — пояснил ответственный секретарь Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, глава МРГ Совета Александр Точенов.

В Самарской области будет открыто 1390 избирательных участков, каждый из которых будет охвачен общественным контролем. Для кандидатов в общественные наблюдатели прошли обучающие семинары.

"Все обучение провели высококвалифицированные эксперты, что позволило будущим общественным наблюдателям успешно пройти аттестацию. Общественные наблюдатели получили направления на избирательные участки, и независимое общественное наблюдение мы обеспечим на каждом из них", — подчеркнул председатель регионального Общественного штаба по независимому общественному наблюдению за выборами Павел Покровский.

В ЕДГ-2025 впервые на территории региона пройдет дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Жители г. о. Кинель, заранее подавшие заявление о дистанционном голосовании и прошедшие регистрацию, смогут проголосовать из любой точки мира.

"В основе ДЭГ лежат механизмы, которые, можно сказать, по правилам математики являются в принципе невзламываемыми, — пояснил член Общественного штаба по независимому наблюдению и Совета Общественной палаты Самарской области Александр Муравец. — В Кинеле население продемонстрировало достаточно высокий интерес и цифровую зрелость. Порядка 8% граждан изъявили желание голосовать таким образом и зарегистрировались через Госуслуги по особой процедуре. Это настолько удобно и надежно, что я вижу колоссальное будущее за ДЭГ. Только необходимо еще больше внимания к своим гаджетам, чтобы ни они, ни пароли не передавались третьим лицам".

Несмотря на возможность проголосовать дистанционно, большинство жителей Кинеля предпочли принять участие в голосовании, посетив избирательные участки.

"ДЭГ — это важный опыт, в дальнейшем оно будет масштабироваться. Причем и оно будет охвачено общественным наблюдением как на уровне региона, так и в Москве. Тотальный общественный контроль позволит обеспечить открытость, прозрачность всех процедур голосования и легитимность их результатов. Общественные наблюдатели понимают всю ответственность возложенной на них миссии", — отметил Павел Покровский.

Гид потребителя

