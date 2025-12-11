На берегу оз. Леснуха в Самаре вновь продают участок

В Самаре выставлен на торги участок на берегу оз. Леснуха, находящегося на 5-й просеке. Извещение опубликовано на специализированном портале в рамках банкротства ООО "Волго-Камская транспортная компания" ("ВКТК").
Ранее планы по застройке территории рядом с озером уже оказывались в центре скандалов. И прокуратура уже дважды изымала участки, которые находятся в береговой зоне озера. Один из них (площадью 733,7 кв. м) был изъят у ООО СЗ "Берег П" в 2023 г., второй - у "Волго-Камской транспортной компании" в 2024 году.
Интерес к "Волго-Камской транспортной компании" у надзорных органов возник после того, как в 2023 г. она решила продать участок площадью 10 тыс. кв. м в квадрате между лицеем "Спутник", школой №26, ГСК №613 и сквером "Леснуха". К объявлениям была приложена схема генплана с проектом 4-секционного многоквартирного дома переменной этажности (от 5 до 9 этажей).
В итоге выяснилось, что часть участка, а именно 424,6 кв. м, находится в береговой зоне оз. Леснуха. Прокуратура через суд добилась признания отсутствующим права собственности "ВКТК" на эту часть территории.
В апреле 2024 г. ООО "ПРОМРЕСУРС М" инициировало процедуру банкротства "ВКТК" из-за долга в 7 млн рублей. В октябре того же года арбитражный суд признал компанию банкротом и открыл конкурсное производство.
4 декабря 2025 г. конкурсный управляющий опубликовал извещение о продаже участка в 425 кв. м по начальной цене в 4,2 млн рублей. Заявки на торги принимаются до 22 января 2026 г., итоги будут подведены 27 января. Судя по площади и кадастровому номеру, речь идет именно об участке, изъятия которого ранее добилась прокуратура.
По данным выписки из ЕГРН, весь участок находится в прибрежной защитной полосе, а право собственности на него было зарегистрировано за "ВКТК" в феврале 2024 года.
Действительно ли речь идет о той земле, которая изымалась по решению суда, и если да, то как стала возможной регистрация собственности на нее, на момент публикации уточнить не удалось.
