Общество

На берегу оз. Леснуха в Самаре вновь продают участок

САМАРА. 11 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Самаре выставлен на торги участок на берегу оз. Леснуха, находящегося на 5-й просеке. Извещение опубликовано на специализированном портале в рамках банкротства ООО "Волго-Камская транспортная компания" ("ВКТК").

Фото: nspd.gov.ru

Ранее планы по застройке территории рядом с озером уже оказывались в центре скандалов. И прокуратура уже дважды изымала участки, которые находятся в береговой зоне озера. Один из них (площадью 733,7 кв. м) был изъят у ООО СЗ "Берег П" в 2023 г., второй - у "Волго-Камской транспортной компании" в 2024 году.

Интерес к "Волго-Камской транспортной компании" у надзорных органов возник после того, как в 2023 г. она решила продать участок площадью 10 тыс. кв. м в квадрате между лицеем "Спутник", школой №26, ГСК №613 и сквером "Леснуха". К объявлениям была приложена схема генплана с проектом 4-секционного многоквартирного дома переменной этажности (от 5 до 9 этажей). 

В итоге выяснилось, что часть участка, а именно 424,6 кв. м, находится в береговой зоне оз. Леснуха. Прокуратура через суд добилась признания отсутствующим права собственности "ВКТК" на эту часть территории.

В апреле 2024 г. ООО "ПРОМРЕСУРС М" инициировало процедуру банкротства "ВКТК" из-за долга в 7 млн рублей. В октябре того же года арбитражный суд признал компанию банкротом и открыл конкурсное производство.

4 декабря 2025 г. конкурсный управляющий опубликовал извещение о продаже участка в 425 кв. м по начальной цене в 4,2 млн рублей. Заявки на торги принимаются до 22 января 2026 г., итоги будут подведены 27 января. Судя по площади и кадастровому номеру, речь идет именно об участке, изъятия которого ранее добилась прокуратура.

По данным выписки из ЕГРН, весь участок находится в прибрежной защитной полосе, а право собственности на него было зарегистрировано за "ВКТК" в феврале 2024 года. 

Действительно ли речь идет о той земле, которая изымалась по решению суда, и если да, то как стала возможной регистрация собственности на нее, на момент публикации уточнить не удалось. 

Последние комментарии

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Богатый 26 ноября 2025 01:41 Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей

Все уже давно попилено и вычищено …..

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Oleg Kuzovov 11 ноября 2025 11:52 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.

Лина Тюнина 17 октября 2025 05:50 В Самарской области построят два приюта на три тысячи животных

Очень рада за Самарскую область! Сделан шаг к цивилизованному отношению к животным. Спасибо разумному руководству.

