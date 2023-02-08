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Строительство Строительство и недвижимость

На 5-й просеке в Самаре продается участок под очередную высотку

САМАРА. 8 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На 5-й просеке в Самаре выставлена на продажу земля под строительство очередного многоэтажного жилого дома. Уведомление о начале электронных торгов опубликовано на сайте единой торговой площадки "Росэлторг".

Фото: roseltorg.ru

Земельный участок площадью 10 тыс. кв. м (кадастровый номер 63:01:0638003:4379) расположен в квадрате между лицеем "Спутник", школой №26, ГСК №613 и сквером "Леснуха", рядом находятся многоэтажные жилые дома.

Начальная цена лота - 65 млн рублей. Собственником земли является ООО "Волго-Камская транспортная компания".

Согласно приложенной документации, на участке разрешена многоэтажная жилая застройка, а также прилагается схема генплана с проектом 4-секционного многоквартирного дома переменной этажности (от 5 до 9 этажей).

Дом рассчитан на 326 жителей или 154 квартиры. В проекте указаны площадки для отдыха детей и взрослых, занятий физкультурой и гостевая автостоянка на 155 мест.

Пятая просека относится к плотно застроенным районам Самары, жители уже существующих домов неоднократно выступали против продолжения уплотнительной застройки, вырубки деревьев и даже пытались спасти расположенное в бывшей (а ныне уничтожаемой) рекреационной зоне место отдыха - озеро Леснуха.

Так, жители активно выступали против строительства здесь ЖК "Омега", который намеревалась возвести ГК "Берег". В августе 2022 г. прокуратура Самарской области направила в Ленинский районный суд Самары иск с требованием отменить разрешение на строительство ЖК, указывая на то, что его появление нарушит принцип обеспеченности населения дошкольными образовательными учреждениями и учреждениями здравоохранения. Суд встал на сторону прокуратуры, признав разрешение на строительство незаконным.

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