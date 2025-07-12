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Чрезвычайные происшествия Происшествия

На Волге у Самары опрокинулся плавучий дом

САМАРА. 12 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 12 июля, в Красноглинском районе Самары произошло ЧП на Волге. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

В 14:40 опрокинулся самодельный плавучий дом, в котором было четверо человек.

Сотрудники ПСС Самарской области спасли трех человек, поиски одного человека продолжаются.

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