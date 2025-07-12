На Волге у Самары опрокинулся плавучий дом

В субботу, 12 июля, в Красноглинском районе Самары произошло ЧП на Волге. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.
В 14:40 опрокинулся самодельный плавучий дом, в котором было четверо человек.
Сотрудники ПСС Самарской области спасли трех человек, поиски одного человека продолжаются.
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