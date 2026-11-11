16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Курумоче багажный тягач повредил самолет Над Самарской областью сбили БПЛА В Сызрани поезд насмерть сбил мужчину Над Самарской областью ночью сбили БПЛА Губернатор Федорищев: "В Самарской области уничтожены десятки беспилотников"

Чрезвычайные происшествия Происшествия

В Курумоче багажный тягач повредил самолет

САМАРА. 11 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 90
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В аэропорту Курумоч произошел инцидент с самолетом Boeing 737-800 компании "Аэрофлот". Об этом сообщает Телеграм-канал "Авиаторщина".

8 ноября при подготовке самолета к рейсу Самара — Шереметьево тягач, перевозивший тележки с багажом, врезался в Boeing в районе люка переднего багажного отсека. На борту находились 158 пассажиров, два пилота и пять бортпроводников. Никто не пострадал.

Поврежденное воздушное судно отстранили от полетов. В Курумоч отправили резервное воздушное судно. В итоге рейс вылетел с задержкой пять часов.

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Куропаткин 26 июля 2024 10:10 Прокуратура закончила проверять экоотель "Маяк", где в феврале отравились дети

Получается в отравлении детей виновата пожарная безопасность?

Светлана Струнина 05 июля 2024 07:50 ФСБ предотвратила теракт в Самаре

Ишь ты, якiй щiрый хохол у нас тут

Дима Иванаев 10 марта 2023 19:32 В Самаре на ул. Молодогвардейской кирпичная стена рухнула на припаркованный во дворе автомобиль

Здравствуйте, есть контакты владельца?

Иван Ветров 08 февраля 2023 08:46 Чиновники обжалуют компенсацию родным женщины, которую загрызли собаки

Если бы собаки чмновников рвали!!!

Иван Ветров 08 февраля 2023 08:45 Чиновники обжалуют компенсацию родным женщины, которую загрызли собаки

Да такое сплошь и рядом во вс

Фото на сайте

В Самаре прошел Парад Памяти

В Самаре прошел Парад Памяти

Такая зимняя осень: в Самаре выпал первый снег

Такая зимняя осень: в Самаре выпал первый снег

XIII Транссибирский Арт-Фестиваль завершился концертом в Самаре

XIII Транссибирский Арт-Фестиваль завершился концертом в Самаре

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6