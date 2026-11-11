В Курумоче багажный тягач повредил самолет

В аэропорту Курумоч произошел инцидент с самолетом Boeing 737-800 компании "Аэрофлот". Об этом сообщает Телеграм-канал "Авиаторщина".

8 ноября при подготовке самолета к рейсу Самара — Шереметьево тягач, перевозивший тележки с багажом, врезался в Boeing в районе люка переднего багажного отсека. На борту находились 158 пассажиров, два пилота и пять бортпроводников. Никто не пострадал.

Поврежденное воздушное судно отстранили от полетов. В Курумоч отправили резервное воздушное судно. В итоге рейс вылетел с задержкой пять часов.