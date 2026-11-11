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"Тольяттиазот" презентовал краеведческую игру "Моя губерния"

ТОЛЬЯТТИ. 11 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Тольяттиазот" провел официальную презентацию настольной игры "Моя губерния" — просветительского проекта, посвященного истории, экономике, природе и культурному наследию Самарской области. Событие объединило представителей музеев, библиотек, школ, досуговых и развивающих центров, а также общественных организаций Тольятти, Жигулевска и муниципального района Ставропольский.

Фото: предоставлено АО "Тольяттиазот"

Мероприятие проходило в интерактивном формате. Участники разделились на команды, чтобы проверить свои знания и открыть новые интересные факты о регионе в ходе интеллектуального соревнования.

Игроки отвечали на вопросы, охватывающие самые разные сферы жизни Самарской области. Задания были связаны с историческим прошлым и географией края, а также деятельностью его крупнейших промышленных предприятий, определяющих экономический потенциал региона. Особое внимание было уделено самобытному природному богатству губернии — заповедным уголкам Самарской Луки и уникальной экосистеме национальных парков.

Вопросы из различных категорий "Моей губернии" были выведены на мультимедийный экран, а для определения очередности ответов была предусмотрена электронная брейн-система.

В роли жюри соревнований выступили эксперты в вопросах природно-исторического наследия Самарской Луки, авторы проекта "ЛукаМория" — педагоги дополнительного образования Дома детского и юношеского творчества "Успех" Жигулевска. Ранее их инициативы по созданию экологической тропы, настольной игры "Моя губерния" и эколото "Юный ландшафтный дизайнер" были поддержаны в рамках грантового конкурса ТОАЗа "Химия добра".

В этом году Компания модернизировала и растиражировала краеведческую игру, чтобы передать ее в учреждения культуры, образования и творчества региона. После презентации каждый участник получил по экземпляру в подарок.

Ирина Филатова, директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ":

"Одной из ключевых задач программы поддержки общественных инициатив ТОАЗа "Химия добра" является не только реализация и успешное развитие заявленных проектов, но и их масштабирование. Ярким примером является настольная игра "Моя губерния", которая уже охватывает несколько городов региона и муниципальный район Ставропольский. Мы уверены, что такой формат изучения истории, экологии и экономики Самарской области непременно увлечет школьников, чтобы поводов для гордости за родной край у них стало еще больше".

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