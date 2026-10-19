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Экология Общество

"Тольяттиазот" провел экологическую акцию по посадке леса

ТОЛЬЯТТИ. 19 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Тольяттиазот" стал инициатором проведения экологической акции по посадке леса. Мероприятие, организованное совместно с благотворительным фондом "Добрый город", прошло в Комсомольском районе Тольятти.

Фото: предоставлено АО "Тольяттиазот"

К участию в акции присоединились около 80 сотрудников Компании и членов их семей. В выходной день специалисты различных цехов и подразделений внесли свой вклад в восстановление зеленого фонда города и вышли на подготовленный лесной участок подшефного района.

Перед началом работ команда тольяттинского лесничества провела для волонтеров подробный инструктаж и продемонстрировала правильную технику посадки с использованием мечей Колесова, а в процессе контролировала точность выполнения технологии.

Всего было высажено 11200 саженцев двухлетних сосен. Хвойные деревья со специальной корневой системой были выращены в профильном питомнике. Площадь восстановленного лесного участка составила два гектара. В финале акции все участники получили благодарственные письма.

Предыдущая посадка деревьев в рамках возрождения лесопарковой зоны Тольятти, пострадавшей в результате пожаров, состоялась весной 2025 года. Всего же за 14 лет поддержки программы по восстановлению лесов Самарской области предприятием было засажено более 72 га территорий.

Марина Мельник, заместитель главного инженера по экологии АО "ТОАЗ":

"Экологическая акция по посадке леса организована "Тольяттиазотом" в рамках реализации корпоративных принципов социальной и экологической ответственности. Участие в подобных мероприятиях позволяет Компании внести свой вклад в сохранение и восстановление зеленого фонда региона присутствия. Наш подшефный Комсомольский район славится своими лесными массивами. Регулярно проводя подобные экоакции, ТОАЗ не только восстанавливает "зеленые легкие" после пожаров, но и сохраняет уникальный микроклимат локации, а также формирует у сотрудников предприятия и их детей культуру бережного отношения к природе".

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