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Экология Общество

"Беречь природу - с детства": в Тольятти прошла эковыставка для школьников

ТОЛЬЯТТИ. 8 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Тольятти присоединился к экологическому марафону "По следам добрых дел", который ежегодно проводит "Татнефть" совместно с министерством экологии и природных ресурсов Республики Татарстан. Марафон традиционно проходит в преддверии олимпиады юных экологов "Чистое наследие" и охватывает города присутствия компании.

Фото: предоставлено ООО "Тольяттикаучук"

В рамках марафона состоялось экопросветительское мероприятие, объединившее детей сотрудников предприятия "Тольяттикаучук", школьников, студентов и экоактивистов.

Центральным событием встречи стала интерактивная выставка от ООО "Тольяттикаучук" и ГК "Эковоз". Ребята ознакомились с особенностями работы очистных сооружений предприятия, изучили современные технологии очистки сточных вод, а также разобрали принципы раздельного сбора и переработки отходов.

В завершение на спектакле "Опасное путешествие пакета по свалке" в исполнении актеров театра "Дилижанс" через искусство детям напомнили о том, что бережное отношение к природе начинается с каждого из нас.

Главная цель проекта - сформировать у подрастающего поколения ответственное отношение к природным ресурсам, закрепив полезные экологические привычки, которые в будущем станут основой осознанного взаимодействия с окружающей средой.

"Охрана окружающей среды входит в число приоритетов нашего предприятия. Наша цель - формировать реальную экологическую осознанность. Мы учим молодое поколение бережному отношению к окружающей среде и принципам рационального природопользования", - отметила ведущий инженер отдела охраны окружающей среды ООО "Тольяттикаучук" Дарья Субботина.

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