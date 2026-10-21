Под крылом "Роснефти": фотовыставка рассказывает о новой жизни орлана-белохвоста

Минувшим летом в Самарской области стартовал новый этап экологического проекта, который уже три года объединяет усилия национального парка "Самарская Лука", АО "ННК" и дочерних предприятий "Роснефти" в Самарском регионе. Цель - не только изучить и помочь работе по сохранению популяцию орлана-белохвоста, но и рассказать жителям региона об этой уникальной птице через масштабную просветительскую работу.

Новый виток проекта - передвижная фотовыставка, которая получила название "Орлан‑белохвост - крылатый символ Самарской Луки". Его главная задача - привлечь внимание к инициативе, направленной на сохранение популяции редкого хищника, занесенного в Красную книгу России и международную Красную книгу.

Выставка включает 16 фотополотен, запечатлевших редкие моменты из жизни птиц, а также познавательные факты о пернатых гигантах.

Фотовыставка отражает результаты системных научных исследований, которые орнитологи национального парка "Самарская Лука" проводят благодаря поддержке нефтяников. Специалисты ежегодно уточняют численность популяции, выявляют новые гнездовые участки, отслеживают рост птенцов и анализируют кормовую базу. В 2026 г. орнитологами зафиксировано 10 гнездовий, где, по расчетам ученых, подрастает до 20 птенцов.

Осенью экспозиция побывала в Новокуйбышевске, где ее посетили ученики школы №5 и студенты филиала СамГТУ - образовательных партнеров Новокуйбышевской нефтехимической компании.

Особый интерес у ребят вызвало выступление Евгения Быкова, кандидата биологических наук, ученого секретаря Института экологии и Волжского бассейна РАН, научного сотрудника национального парка. В рамках сообщения он поделился уникальными фактами о повадках и среде обитания орлана, а также ответил на многочисленные вопросы аудитории. Завершающим этапом встреч стал мастер-класс по росписи фигурок орлана-белохвоста. Маршрут выставки на этом не заканчивается. До конца года выставка продолжит свое путешествие по региону: ее увидят жители Сызрани, Жигулевска, Самары. Экспозиция разместится на площадках университетов, колледжей и школ.

Экологическое воспитание молодежи - важная часть корпоративной культуры "Роснефти". Наряду с производственными задачами компания поддерживает научные исследования редких животных, организует экофестивали, мастер-классы и просветительские акции. Так формируется новое поколение ответственных граждан, которые понимают: природа нуждается в защите, и каждый может внести свой вклад.