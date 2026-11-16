Сызранский НПЗ: "Свежий взгляд" на будущее лесов Самарской области

Сызранский НПЗ (дочернее общество НК "Роснефть") подвел итоги творческого экологического конкурса "Свежий взгляд". В 11-й раз он прошел при поддержке Западного управления министерства образования и науки Самарской области. В этом году свои работы на суд жюри прислали 213 учащихся школ Сызрани, Октябрьска, Сызранского и Шигонского районов.

В качестве темы организаторы ежегодно выбирают одну из важных экологических проблем. В этом году школьники рисовали, снимали видеоролики и делали презентации на тему "Лес - бесценный природный дар". Сохранение зеленых массивов - один из важнейших экологических вопросов нашего региона. Область расположена в лесостепной и степной зоне, процент лесистости здесь невысок (около 13% от общей площади), при этом леса играют критическую роль в поддержании экологического баланса, защите почв, водных ресурсов и сохранении биоразнообразия.

Как и их коллеги из других дочерних обществ "Роснефти", волонтеры Сызранского НПЗ участвуют в лесовосстановлении, оказывая помощь Рачейскому лесничеству. Искусственную посадку проводят в местах, пострадавших от природного пожара. Всего нефтяниками высажено 30,5 тыс. сеянцев сосны и березы. Помимо лесовосстановления, Сызранский НПЗ шесть лет реализует программу озеленения города. За это время на территории больниц, скверов и учебных заведений Сызрани высажено свыше тысячи деревьев.

Эта деятельность заводчан не осталась незамеченной юными участниками конкурса. Важно, что дети в своих работах отразили и возможность их личного вклада в сохранение лесов.

Работы традиционно были представлены в трех конкурсных номинациях: "Рисунок", "Презентация" и "Видеоролик". Авторов, чьи работы были удостоены призовых мест, организаторы наградили в торжественной обстановке. Отметили и педагогов, чьи воспитанники из года в год становятся активными участниками "Свежего взгляда". В рамках церемонии школьники смогли познакомиться с природоохранной деятельностью компании "Роснефть" и поучаствовать в тематической викторине. Те, кто подошел к конкурсу со всей ответственностью, с легкостью ответили на вопросы о программе нефтяников по искусственному лесовосстановлению. В завершение праздника прошел мастер-класс: в этом году ребята изготовили поделки из природных материалов.