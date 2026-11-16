16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Сызранский НПЗ: "Свежий взгляд" на будущее лесов Самарской области В Самарской области с помощью беспилотников начали выявлять экологические нарушения Зеленый стандарт "Самаранефтегаза" Завершен первый этап второй очереди комплексного оздоровления реки Сызранка "Тольяттиазот" поддержал экологическую инициативу "Чистый двор"

Экология Общество

Сызранский НПЗ: "Свежий взгляд" на будущее лесов Самарской области

СЫЗРАНЬ. 16 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 85
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Сызранский НПЗ (дочернее общество НК "Роснефть") подвел итоги творческого экологического конкурса "Свежий взгляд". В 11-й раз он прошел при поддержке Западного управления министерства образования и науки Самарской области. В этом году свои работы на суд жюри прислали 213 учащихся школ Сызрани, Октябрьска, Сызранского и Шигонского районов.

Фото: предоставлено Сызранским НПЗ

В качестве темы организаторы ежегодно выбирают одну из важных экологических проблем. В этом году школьники рисовали, снимали видеоролики и делали презентации на тему "Лес - бесценный природный дар". Сохранение зеленых массивов - один из важнейших экологических вопросов нашего региона. Область расположена в лесостепной и степной зоне, процент лесистости здесь невысок (около 13% от общей площади), при этом леса играют критическую роль в поддержании экологического баланса, защите почв, водных ресурсов и сохранении биоразнообразия.

Как и их коллеги из других дочерних обществ "Роснефти", волонтеры Сызранского НПЗ участвуют в лесовосстановлении, оказывая помощь Рачейскому лесничеству. Искусственную посадку проводят в местах, пострадавших от природного пожара. Всего нефтяниками высажено 30,5 тыс. сеянцев сосны и березы. Помимо лесовосстановления, Сызранский НПЗ шесть лет реализует программу озеленения города. За это время на территории больниц, скверов и учебных заведений Сызрани высажено свыше тысячи деревьев.

Эта деятельность заводчан не осталась незамеченной юными участниками конкурса. Важно, что дети в своих работах отразили и возможность их личного вклада в сохранение лесов.

Работы традиционно были представлены в трех конкурсных номинациях: "Рисунок", "Презентация" и "Видеоролик". Авторов, чьи работы были удостоены призовых мест, организаторы наградили в торжественной обстановке. Отметили и педагогов, чьи воспитанники из года в год становятся активными участниками "Свежего взгляда". В рамках церемонии школьники смогли познакомиться с природоохранной деятельностью компании "Роснефть" и поучаствовать в тематической викторине. Те, кто подошел к конкурсу со всей ответственностью, с легкостью ответили на вопросы о программе нефтяников по искусственному лесовосстановлению. В завершение праздника прошел мастер-класс: в этом году ребята изготовили поделки из природных материалов.

Гид потребителя

Последние комментарии

Эдуард Загидуллин 16 сентября 2026 11:19 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии

Алексей Луптаков 03 марта 2026 13:59 В Самаре запустили первый передвижной комплекс для мониторинга воздуха

Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги

Михаил Богатый 26 ноября 2025 01:41 Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей

Все уже давно попилено и вычищено …..

jASEANAN_ Москалец 02 июля 2025 04:06 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно

Елизавета Зее 26 января 2025 10:48 Областной суд отказал жителям Сухой Самарки в защите леса от застройки

А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????

Фото на сайте

В Самаре прошел Парад Памяти

В Самаре прошел Парад Памяти

Такая зимняя осень: в Самаре выпал первый снег

Такая зимняя осень: в Самаре выпал первый снег

XIII Транссибирский Арт-Фестиваль завершился концертом в Самаре

XIII Транссибирский Арт-Фестиваль завершился концертом в Самаре

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6