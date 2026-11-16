Фонд MaxArt и ВСК объявили победителей open call на участие в новом сезоне арт-резиденции в Китае

Фонд современного искусства MaxArt и Страховой Дом ВСК подвели итоги open call для российских художников на участие в двух сезонах арт-резиденции в Китае. По результатам отбора экспертный совет выбрал шесть победителей, которые отправятся в резиденцию в период с ноября 2026 года по март 2027 года. Участники получат возможность в течение месяца исследовать культуру Китая, работать в мастерских резиденции в Музее современного искусства Янцзян (YJGM), партнеров проекта, изучать материалы и архивы, путешествовать по городам, в том числе посетить мегаполис Гуанчжоу. Победители open call также получат грант.

Победителями open-call стали:

— многократный номинант премии "Инновация" и премии Кандинского, финалист грантовой программы Дома культуры "ГЭС-2" — Николай Алексеев (Воронеж).

— участница шорт-листа премии "Открытие года" SCAN Awards, чьи персональные выставки проходили в XL Gallery, галерее "Виктория", Уральском филиале ГМИИ им. А. С. Пушкина и ЦСИ "Терминал А", — Анна Комарова (Москва).

— номинантка премии Кандинского и премии Сергея Курёхина, участница II и V Московской биеннале молодого искусства и I Международной биеннале экологического искусства — Дарья Правда (Санкт-Петербург).

— участница ярмарок Cosmoscow, catalog и blazar, а также выставочных проектов в Martch Art Project (Турция), Центре художественного производства "Своды", Доме культуры "ГЭС-2" и ЦСИ "Винзавод" — Екатерина Герасименко (Москва).

— участник выставочных проектов в Доме культуры "ГЭС-2", Triumph Gallery и ЦСИ "Винзавод" — Вячеслав Нестеров (Пермь).

— участница выставочных проектов в Доме Наркомфина, Новой Третьяковке, Московском музее современного искусства, Музее Москвы, Центре "Зотов", ЦТИ "Фабрика", ЦСИ "Винзавод" и галерее Ulm — Алёна Троицкая (Новосибирск).

В экспертный совет, который занимался отбором художников в арт-резиденцию, входили: куратор, историк искусства, художественный критик, издатель, кандидат искусствоведения, основатель и главный редактор "Художественного журнала" Виктор Мизиано, куратор, искусствовед, ex-генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, главный куратор фонда современного искусства MaxArt Мария Калинина, куратор и исследователь современного искусства, соорганизатор выставочных и образовательных инициатив в ведущих институциях, ex-куратор музея "Гараж", главный куратор и программный директор Первой международной биеннале экологического искусства Юлия Аксенова.

"Для нас важно, что арт-резиденция в Китае не только дает художникам возможность работать в новой культурной среде, но и способствует укреплению профессиональных связей между художественными сообществами двух стран. Мы рады продолжать эту инициативу вместе со Страховым Домом ВСК и нашими китайскими партнёрами и убеждены, что новый сезон приносит интересные результаты", — отметил основатель фонда современного искусства MaxArt Максим Агаджанов.

"Как социально ответственная компания, мы считаем важным не просто поддерживать культурные инициативы, но и участвовать в создании проектов с долгосрочным эффектом. Второй сезон арт-резиденции совместно с фондом MaxArt важный шаг в развитии международных связей в сфере современного искусства. Рады, что по итогам экспертного отбора еще шесть российских художников смогут представить свои практики в Китае и получить опыт работы в международной художественной среде", — отметил член Совета директоров Страхового Дома ВСК Роман Фролов.

"В этом сезоне заявки отличались разнообразием тем и художественных подходов, поэтому экспертному совету предстояла непростая задача — выбрать авторов, чьи практики наиболее интересно раскроются в контексте резиденции. Уверена, что знакомство с многогранной художественной сценой Китая, её институциями и современными практиками станет для участников ценным опытом и откроет новые перспективы для творческого поиска", — поделилась художественный руководитель арт-резиденции в Китае и главный куратор фонда современного искусства MaxArt Мария Калинина.