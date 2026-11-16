Фонд MaxArt и ВСК объявили победителей open call на участие в новом сезоне арт-резиденции в Китае

Фонд современного искусства MaxArt и Страховой Дом ВСК подвели итоги open call для российских художников на участие в двух сезонах арт-резиденции в Китае. По результатам отбора экспертный совет выбрал шесть победителей, которые отправятся в резиденцию в период с ноября 2026 года по март 2027 года. Участники получат возможность в течение месяца исследовать культуру Китая, работать в мастерских резиденции в Музее современного искусства Янцзян (YJGM), партнеров проекта, изучать материалы и архивы, путешествовать по городам, в том числе посетить мегаполис Гуанчжоу. Победители open call также получат грант.
Победителями open-call стали:
— многократный номинант премии "Инновация" и премии Кандинского, финалист грантовой программы Дома культуры "ГЭС-2" — Николай Алексеев (Воронеж).
— участница шорт-листа премии "Открытие года" SCAN Awards, чьи персональные выставки проходили в XL Gallery, галерее "Виктория", Уральском филиале ГМИИ им. А. С. Пушкина и ЦСИ "Терминал А", — Анна Комарова (Москва).
— номинантка премии Кандинского и премии Сергея Курёхина, участница II и V Московской биеннале молодого искусства и I Международной биеннале экологического искусства — Дарья Правда (Санкт-Петербург).
— участница ярмарок Cosmoscow, catalog и blazar, а также выставочных проектов в Martch Art Project (Турция), Центре художественного производства "Своды", Доме культуры "ГЭС-2" и ЦСИ "Винзавод" — Екатерина Герасименко (Москва).
— участник выставочных проектов в Доме культуры "ГЭС-2", Triumph Gallery и ЦСИ "Винзавод" — Вячеслав Нестеров (Пермь).
— участница выставочных проектов в Доме Наркомфина, Новой Третьяковке, Московском музее современного искусства, Музее Москвы, Центре "Зотов", ЦТИ "Фабрика", ЦСИ "Винзавод" и галерее Ulm — Алёна Троицкая (Новосибирск).
В экспертный совет, который занимался отбором художников в арт-резиденцию, входили: куратор, историк искусства, художественный критик, издатель, кандидат искусствоведения, основатель и главный редактор "Художественного журнала" Виктор Мизиано, куратор, искусствовед, ex-генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, главный куратор фонда современного искусства MaxArt Мария Калинина, куратор и исследователь современного искусства, соорганизатор выставочных и образовательных инициатив в ведущих институциях, ex-куратор музея "Гараж", главный куратор и программный директор Первой международной биеннале экологического искусства Юлия Аксенова.
"Для нас важно, что арт-резиденция в Китае не только дает художникам возможность работать в новой культурной среде, но и способствует укреплению профессиональных связей между художественными сообществами двух стран. Мы рады продолжать эту инициативу вместе со Страховым Домом ВСК и нашими китайскими партнёрами и убеждены, что новый сезон приносит интересные результаты", — отметил основатель фонда современного искусства MaxArt Максим Агаджанов.
"Как социально ответственная компания, мы считаем важным не просто поддерживать культурные инициативы, но и участвовать в создании проектов с долгосрочным эффектом. Второй сезон арт-резиденции совместно с фондом MaxArt важный шаг в развитии международных связей в сфере современного искусства. Рады, что по итогам экспертного отбора еще шесть российских художников смогут представить свои практики в Китае и получить опыт работы в международной художественной среде", — отметил член Совета директоров Страхового Дома ВСК Роман Фролов.
"В этом сезоне заявки отличались разнообразием тем и художественных подходов, поэтому экспертному совету предстояла непростая задача — выбрать авторов, чьи практики наиболее интересно раскроются в контексте резиденции. Уверена, что знакомство с многогранной художественной сценой Китая, её институциями и современными практиками станет для участников ценным опытом и откроет новые перспективы для творческого поиска", — поделилась художественный руководитель арт-резиденции в Китае и главный куратор фонда современного искусства MaxArt Мария Калинина.
Последние комментарии
Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково
"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!
Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.
Объект должен жить! И это здорово!
Стоит порадоваться за благое дело!