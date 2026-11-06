От Ширяева до Белого моря: в Самаре открылась выставка художника Дмитрия Мантрова

В четверг, 5 ноября, в Самарском епархиальном церковно-историческом музее открылась персональная выставка живописи председателя Самарского регионального отделения Союза художников России Дмитрия Юрьевича Мантрова "Близкие дали". В экспозицию вошли пейзажи из разных уголков страны - от волжских берегов до Белого моря. Через свои работы художник предлагает зрителю не просто увидеть далекие места, но и почувствовать их красоту и настроение.

Выставка разместилась на втором этаже здания Самарской духовной семинарии. Здесь собраны работы, созданные во время поездок и пленэров последних лет. Среди них - картины, написанные в Ширяево на Всероссийском пленэре имени И.Е.Репина, а также во время поездки на Белое море. Некоторые полотна публика увидела впервые.

Название выставки, по словам Дмитрия Мантрова, отражает саму идею экспозиции: расстояние перестает иметь значение, когда изображенное на холсте находит отклик у зрителя.

"На выставке представлены работы из разных уголков мира, но в основном это Россия. Мне доводилось бывать и за границей - в Индии, Франции, Италии. Каждая выставка - возможность для художника принести зрителю те переживания, которыми он сам когда-то наполнился вдали от дома. Когда видишь, что запечатленная на холсте красота оказывается созвучна чьей-то душе, понимаешь: эти дали стали близкими людям. В этом и есть миссия художника - восхититься красотой окружающего мира, рассказать о ней и передать ее зрителю", - рассказал Дмитрий Юрьевич Мантров.

Некоторые из представленных работ появились во время пленэра в Ширяево, другие - на севере, где художникам пришлось работать в непривычных условиях.

"На Белом море художники могли стоять в холодной воде в сапогах, искать укрытие среди гранитных камней. В Ширяево свои особенности - жара, комары. Но главное в пленэре все-таки не условия, а внутреннее состояние. У каждого места своя красота. Иногда это солнечный и теплый пейзаж, а иногда - пасмурный мотив с серым небом и неприветливым берегом, который неожиданно сильно трогает зрителя. Не обязательно писать только там, где тепло и светит солнце. Нужно ехать туда, куда зовет душа, даже если это край земли", - поделился мнением Дмитрий Мантров.

Для художника пейзаж - не только изображение природы. В созерцании окружающего мира он видит возможность задуматься о том, что стоит за его красотой. Дмитрий Мантров рассказал, что во время поездок и работы на пленэрах порой возникает состояние, к которому призывает молитва, - ощущение общения с Богом и его присутствия. Художник считает, что, создавая картину, человек словно добавляет в мир небольшую точку красоты, которая позволяет другим остановиться, восхититься творением и поблагодарить создателя.

На открытии выставки митрополит Самарский и Новокуйбышевский Феодосий поблагодарил художника за возможность представить работы в музейном пространстве. Он отметил, что Дмитрий Юрьевич активно участвует не только в творческой, но и в общественной жизни. В частности, митрополит вспомнил о работе художника над портретами участников специальной военной операции и о помощи семьям погибших.

"Природа является Библией, по которой человек тоже может читать и познавать Бога. Думаю, что те, кто придет на эту выставку, прикоснутся к красоте, которую Дмитрий Юрьевич заметил и смог запечатлеть красками на холстах. Здесь есть и работы, связанные с Соловками - местом, которое имеет особое значение для Русской православной церкви", - отметил митрополит Феодосий.

Директор Самарского епархиального церковно-исторического музея Ольга Ивановна Радченко также подчеркнула, что пейзаж занимает особое место в творчестве Дмитрия Мантрова. По ее словам, природа - это "книга божественных откровений", наряду со Священным Писанием: через созерцание творения человек может познавать Бога, а общение с природой очищает и лечит душу.

"Миссия художника - воспевать красоту Божьего творения, искать не своей славы, а воздавать славу Творцу. Дмитрий Юрьевич - один из тех художников, которые глубоко сознают это. От его полотен исходит свет и тепло", - выразила свое мнение Ольга Радченко.

Дмитрий Мантров не только представляет свои работы на выставках, но и занимается организацией пленэров, собирая художников из разных регионов России. Директор Самарского областного художественного музея Алла Леонидовна Шахматова отметила, что благодаря этой работе пленэрное движение в регионе получило новое развитие. При этом, по ее словам, общественная деятельность не отодвинула на второй план собственное творчество художника.

"Дмитрий Юрьевич не только организует выставки и приглашает художников, но и сам постоянно остается один на один с холстом. Это очень важная часть творческой жизни - когда художник разговаривает с самим собой, ставит перед собой задачи и ищет новые решения. Я наблюдаю за его работой и вижу, как он растет. В этом большая ценность: человек, который занимается общественной деятельностью и помогает другим, продолжает прежде всего оставаться художником", - отметила Алла Леонидовна Шахматова.

Некоторые картины, представленные в экспозиции, были написаны несколько лет назад. Недавно художник вновь обратился к ним и немного доработал, почувствовав, что полотнам можно придать новое звучание. Другие работы, в том числе созданные на последнем пленэре в Ширяево, впервые вышли из мастерской и встретились со зрителями.

Дмитрию Мантрову важно, чтобы картины не оставались только свидетельством его собственных путешествий. Он надеется, что зритель сможет увидеть в них что-то свое - вспомнить знакомое место, почувствовать желание отправиться на природу или просто внимательнее посмотреть на мир вокруг.

"Если хотя бы одна работа хоть одного человека немного тронет, заставит сопереживать, если после нее захочется куда-то потянуться, выйти на природу, значит, наша миссия состоялась", - заключил художник.

Выставка "Близкие дали" будет работать до 18 декабря в Самарском епархиальном церковно-историческом музее на втором этаже здания Самарской духовной семинарии по адресу: улица Радонежская, 2.