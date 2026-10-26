В музее Рязанова пройдет детский интерактив "Агамограф: создаем оптическую иллюзию"

В субботу, 31 октября, в 14:00 в музее Эльдара Рязанова пройдет интерактивное занятие для детей "Агамограф: создаем оптическую иллюзию" (6+). Его проведет историк, старший научный сотрудник музея Елена Шатилова.
Агамограф — это изобретение, которое представляет собой два изображения в одном и меняется в зависимости от угла зрения. Идея техники основана на принципах оптического искусства, в котором важная роль отводится восприятию зрительных иллюзий. Техника благоприятно влияет на творческое развитие детей, развивает воображение, мелкую моторику и межполушарное взаимодействие — применяя и комбинируя разные способы изображения в одном рисунке, дети самостоятельно создают четкий, понятный и выразительный образ.
Изобретение получило название в честь придумавшего его современного израильского художника Якова Агама. За создание агамографа ЮНЕСКО вручило автору медаль Яна Амоса Коменского (основоположник педагогики как самостоятельной дисциплины) в знак признания выдающегося достижения в области педагогических исследований и инноваций.
На интерактивном занятии юные посетители узнают, что такое агамограф и какой принцип действия у этой оптической иллюзии, научатся технике его изготовления и создадут свои агамографы.
Рекомендованный возраст для комфортного посещения: от 7 лет. Вход на мероприятие — 250 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.
Также в музее напомнили, что во вторник, 27 октября, в 14:00 состоится интерактивная экскурсия по экспозиции "Запасная столица в ракурсе кинохроники" (12+). Ее проведет кандидат исторических наук, старший научный сотрудник музея Вячеслав Вербовой.
С октября 1941 года по август 1943-го Куйбышев был "запасной столицей" Советского Союза. Сюда эвакуировали высшие органы власти, иностранные посольства, промышленные предприятия, культурную элиту и простых людей. Среди эвакуированных оказалась и семья будущего кинорежиссера Эльдара Рязанова, которому тогда было 13 лет. На экскурсии посетители узнают о судьбе нашего города во время Великой Отечественной войны через воспоминания Эльдара Рязанова и его сверстников.
В Куйбышеве работала единственная на Волге студия кинохроники, которая фиксировала жизнь "запасной столицы". У посетителей будет возможность увидеть документальные кадры того периода: встречу Калинина с иностранными дипломатами, исполнение Шостаковичем Седьмой симфонии, празднование жителями Куйбышева Дня Победы 9 мая 1945 года. Вход на мероприятие — 250 рублей. Билет можно приобрести предварительно по Пушкинской карте.
Последние комментарии
Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково
"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!
Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.
Объект должен жить! И это здорово!
Стоит порадоваться за благое дело!