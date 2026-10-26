В музее Рязанова пройдет детский интерактив "Агамограф: создаем оптическую иллюзию"

В субботу, 31 октября, в 14:00 в музее Эльдара Рязанова пройдет интерактивное занятие для детей "Агамограф: создаем оптическую иллюзию" (6+). Его проведет историк, старший научный сотрудник музея Елена Шатилова.

Агамограф — это изобретение, которое представляет собой два изображения в одном и меняется в зависимости от угла зрения. Идея техники основана на принципах оптического искусства, в котором важная роль отводится восприятию зрительных иллюзий. Техника благоприятно влияет на творческое развитие детей, развивает воображение, мелкую моторику и межполушарное взаимодействие — применяя и комбинируя разные способы изображения в одном рисунке, дети самостоятельно создают четкий, понятный и выразительный образ.

Изобретение получило название в честь придумавшего его современного израильского художника Якова Агама. За создание агамографа ЮНЕСКО вручило автору медаль Яна Амоса Коменского (основоположник педагогики как самостоятельной дисциплины) в знак признания выдающегося достижения в области педагогических исследований и инноваций.

На интерактивном занятии юные посетители узнают, что такое агамограф и какой принцип действия у этой оптической иллюзии, научатся технике его изготовления и создадут свои агамографы.

Рекомендованный возраст для комфортного посещения: от 7 лет. Вход на мероприятие — 250 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.

Также в музее напомнили, что во вторник, 27 октября, в 14:00 состоится интерактивная экскурсия по экспозиции "Запасная столица в ракурсе кинохроники" (12+). Ее проведет кандидат исторических наук, старший научный сотрудник музея Вячеслав Вербовой.

С октября 1941 года по август 1943-го Куйбышев был "запасной столицей" Советского Союза. Сюда эвакуировали высшие органы власти, иностранные посольства, промышленные предприятия, культурную элиту и простых людей. Среди эвакуированных оказалась и семья будущего кинорежиссера Эльдара Рязанова, которому тогда было 13 лет. На экскурсии посетители узнают о судьбе нашего города во время Великой Отечественной войны через воспоминания Эльдара Рязанова и его сверстников.

В Куйбышеве работала единственная на Волге студия кинохроники, которая фиксировала жизнь "запасной столицы". У посетителей будет возможность увидеть документальные кадры того периода: встречу Калинина с иностранными дипломатами, исполнение Шостаковичем Седьмой симфонии, празднование жителями Куйбышева Дня Победы 9 мая 1945 года. Вход на мероприятие — 250 рублей. Билет можно приобрести предварительно по Пушкинской карте.