Девяносто мгновений Италии: в Самаре открылась выставка Юлии Кузнецовой

В Самаре 7 октября открылась персональная выставка художницы Юлии Кузнецовой "Под солнцем Италии". За ее названием - не одна поездка и попытка собрать на холстах самые узнаваемые виды страны. Экспозиция стала результатом пяти путешествий, которые Кузнецова совершала с 2024 по 2026 год, и почти трех лет работы. Италию художница собирала по частям - из света, воздуха, архитектуры, городских улиц и собственных впечатлений.

В выставочном зале Самарского регионального отделения Союза художников России разместились около 90 работ. Среди них - порядка 20 этюдов, написанных непосредственно на натуре, и произведения, созданные уже в мастерской по мотивам этих впечатлений. Всего в экспозиции представлены десять регионов Италии: от Венеции и северных городов до Сицилии и Бари.

Но сама Кузнецова предлагает смотреть на эти картины не только как на путешествие по карте. Для нее Италия постепенно стала определенным состоянием, которое хотелось сохранить внутри каждой работы.

"Девяносто картин, представленные здесь, - это девяносто мгновений, моментов расслабления, восхищения итальянским солнцем, географией, климатом, архитектурой, культурой", - рассказала Юлия Кузнецова на открытии.

Особое место в ее работе занимает пленэр. По словам художницы, маршрут своих поездок она чаще всего продумывала заранее, еще в Самаре представляя, что именно будет писать в Венеции, Риме или Милане. Некоторые места были давней мечтой - например, площадь Сан-Марко.

При этом впечатление от страны не всегда сразу превращалось в удачный этюд. Кузнецова призналась, что одна из работ в Мантуе сначала ее не устроила. Спустя некоторое время она вернулась на ту же точку и написала этюд заново.

"Главное - энергетика. Она классная, качественная. Понимаешь, что все получилось", - признается художница.

Впрочем, между маленьким этюдом, написанным на улице, и картиной в мастерской может пройти немало времени. Одну из работ, "Карусели во Флоренции", Кузнецова создавала долго, возвращаясь к отдельным фрагментам и переписывая их. Особым испытанием стала и акварельная серия: художница, привыкшая работать в основном маслом, не сразу перестроилась на прозрачную акварельную манеру. Первые работы в итоге даже не вошли в экспозицию.

Председатель Самарского регионального отделения Союза художников России Дмитрий Мантров предложил воспринимать выставку именно как возможность получить эмоциональную передышку. По его словам, в момент, когда вокруг слишком много тревоги, искусство способно вернуть человеку ощущение праздника.

"Юля - как раз один из тех художников, кто умеет создать ощущение праздника, выплеснуть на холст позитив, энергию, которую ее холсты столетиями будут излучать, радовать, наполнять этим мир", - отметил Мантров.

Сама художница говорит, что именно итальянское выражение dolce far niente - "сладкое ничегонеделание" - для нее оказалось не просто красивой формулой, а художественной задачей: передать легкость, с которой она сама воспринимала страну.

Поэтому на выставке рядом с известными местами - Сан-Марко, Колизеем, Этной, Бари - остается место и для менее очевидной Италии: туманных лагун, городских улиц, небольших площадей, деревень. Сюда попала и та Италия, которую можно увидеть только тогда, когда перестаешь быть туристом и начинаешь смотреть вокруг глазами художника.

Музыкальным подарком для гостей стало выступление Натальи Бондаревой, лауреата премии "Самарская театральная муза", и Ивана Волкова - номинанта премии "Онегин", участника спектакля - лауреата премии "Золотая Маска". Они исполнили для посетителей вокальные произведения на итальянском языке, продолжив тему выставки уже через музыку.

Экспозиция "Под солнцем Италии" будет проходить с 7 по 31 октября в Выставочном зале Самарского регионального отделения Союза художников России. В рамках выставки 10 и 17 октября Юлия Кузнецова проведет авторские экскурсии, 21 октября состоится демонстрационный мастер-класс, а 30 октября на финисаже запланирован розыгрыш одной из работ художницы среди посетителей.