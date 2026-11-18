В пятницу, 20 ноября, в 19:00 в культурном центре "ЗИМ Галерея" откроется выставка работ Тимура Новикова "Искусство как жизнестроение" (12+). В экспозиции представят серию тиражных шелкографий из собрания Сергея Бугаева "Африка". На открытии самарский искусствовед Дарья Волкова прочитает лекцию "Тимур Новиков и "Новые художники" (12+). Вход свободный.

Тимур Новиков (1958-2002) - выдающийся советский и российский художник, основатель творческой группы "Новые художники" и "Новой академии изящных искусств". Сотрудничал с оркестром "Популярная механика" Сергея Курехина, оформлял концерты группы "Кино", выступил актером и художником фильма "Асса" (18+). Проводил совместные акции с Энди Уорхоллом и Джоном Кейджем.

"Новые художники" во главе с Тимуром Новиковым искали способы целостной жизни. Искусство для них было не отдельной сферой деятельности, а способом существования - жизнестроением. Они не разделяли то, что делали, как мыслили и как жили. Все становилось частью единой художественной практики.

Идею целостной жизни Новиков во многом подхватил у авангардистов, которые за несколько десятилетий до него действовали в "Союзе молодежи". Летописцы творчества Новикова нередко говорят о нем как о продолжателе дела русского авангарда, наследнике идей Михаила Ларионова и Ильи Зданевича, связанных с теорией всечества.

Всечество предполагало открытость всему и отказ от каких-либо ограничений в искусстве. Как говорили сами авангардисты: мы со всем соглашаемся - ведь это самый верный способ все отрицать. В этом парадоксе заключалась особая свобода: принимая все, художник переставал подчиняться чему-либо одному.

Тимур Новиков стремился создать целостную художественную систему, в которой искусство не отделено от жизни, а становится способом ее преобразования. Именно поэтому наследие художника важно рассматривать не только через его произведения, но и через созданную им среду, его идеи, сообщества и саму манеру художественного действия. Он оставил после себя не просто художественный стиль, а способ мыслить, действовать и жить искусством.

Тиражная серия шелкографий, выпущенная Тимуром Новиковым в Финляндии, стала завершающим проектом в творческой деятельности художника. Более года он, почти уже ослепший, посещал Хельсинки, где в типографии тщательно подбирал цвета для будущих работ.

Серия представляет собой уменьшенные варианты наиболее известных и значительных произведений Тимура Новикова. Художник рассчитывал, что именно это издание будет представлять его творчество в музеях России. Перед смертью Новиков успел передать полный комплект серии Тульскому художественному музею.

В "ЗИМ Галерее" будут представлены работы из коллекции Сергея Бугаева "Африка".

Выставка продлится до 6 декабря. Вход свободный.