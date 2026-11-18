В пятницу, 20 ноября, в 19:00 в культурном центре "ЗИМ Галерея" откроется выставка работ Тимура Новикова "Искусство как жизнестроение" (12+). В экспозиции представят серию тиражных шелкографий из собрания Сергея Бугаева "Африка". На открытии самарский искусствовед Дарья Волкова прочитает лекцию "Тимур Новиков и "Новые художники" (12+). Вход свободный.
Тимур Новиков (1958-2002) - выдающийся советский и российский художник, основатель творческой группы "Новые художники" и "Новой академии изящных искусств". Сотрудничал с оркестром "Популярная механика" Сергея Курехина, оформлял концерты группы "Кино", выступил актером и художником фильма "Асса" (18+). Проводил совместные акции с Энди Уорхоллом и Джоном Кейджем.
"Новые художники" во главе с Тимуром Новиковым искали способы целостной жизни. Искусство для них было не отдельной сферой деятельности, а способом существования - жизнестроением. Они не разделяли то, что делали, как мыслили и как жили. Все становилось частью единой художественной практики.
Идею целостной жизни Новиков во многом подхватил у авангардистов, которые за несколько десятилетий до него действовали в "Союзе молодежи". Летописцы творчества Новикова нередко говорят о нем как о продолжателе дела русского авангарда, наследнике идей Михаила Ларионова и Ильи Зданевича, связанных с теорией всечества.
Всечество предполагало открытость всему и отказ от каких-либо ограничений в искусстве. Как говорили сами авангардисты: мы со всем соглашаемся - ведь это самый верный способ все отрицать. В этом парадоксе заключалась особая свобода: принимая все, художник переставал подчиняться чему-либо одному.
Тимур Новиков стремился создать целостную художественную систему, в которой искусство не отделено от жизни, а становится способом ее преобразования. Именно поэтому наследие художника важно рассматривать не только через его произведения, но и через созданную им среду, его идеи, сообщества и саму манеру художественного действия. Он оставил после себя не просто художественный стиль, а способ мыслить, действовать и жить искусством.
Тиражная серия шелкографий, выпущенная Тимуром Новиковым в Финляндии, стала завершающим проектом в творческой деятельности художника. Более года он, почти уже ослепший, посещал Хельсинки, где в типографии тщательно подбирал цвета для будущих работ.
Серия представляет собой уменьшенные варианты наиболее известных и значительных произведений Тимура Новикова. Художник рассчитывал, что именно это издание будет представлять его творчество в музеях России. Перед смертью Новиков успел передать полный комплект серии Тульскому художественному музею.
В "ЗИМ Галерее" будут представлены работы из коллекции Сергея Бугаева "Африка".
Выставка продлится до 6 декабря. Вход свободный.
Последние комментарии
Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково
"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!
Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.
Объект должен жить! И это здорово!
Стоит порадоваться за благое дело!