Региональный арбитраж обязал департамент управления имуществом Самары принять от Красноглинского лодочного клуба земельный участок на берегу Волги. Информация об этом опубликована в КАД ВАС.

Участок находится на улице Жигули, 7а в поселке Красная Глинка, неподалеку от Красноглинского пляжа. Его площадь составляет 6568,70 кв. метра.

Фото: nspd.gov.ru

Судя по информации из открытых источников, лодочный клуб занимал территорию более 50 лет. Однако в 2023 году суд обязал организацию освободить участок от КПП, беседок и других сооружений, после чего передать его в муниципальную собственность, а именно - представителю департамента управления имуществом по акту приема-передачи.

Весной 2026 года лодочный клуб уведомил чиновников о готовности завершить процедуру, но те отказались принимать площадку. Основанием стали результаты проверки, проведенной совместно с прокуратурой. Сотрудники ведомств установили, что площадку продолжают использовать под размещение катеров, лодок, автомобилей и двух металлических сооружений (помещений охраны). Доступ ограничен въездными воротами и автоматическим шлагбаумом.

Представители лодочного клуба в ответе указали, что указанные сооружения на участке не устанавливали, а пользователем территории с августа 2025 года является третье лицо - Олег Журавлев. Дабы добиться оформления передачи площадки мэрии, они обратились в суд.

Во время процесса стало известно, что городская администрация действительно разрешила Журавлеву размещать на земельном участке "элементы благоустройства территории, для размещения которых не требуется разрешения на строительство, нестационарных объектов для организации обслуживания зон отдыха населения и прочего". Сам он на заседания не являлся и пояснений не давал.

В сентябре 2026 года чиновники выявили на участке автомобильную стоянку и помещение охраны, на котором располагается вывеска "территория и акватория КЛК находится под круглосуточной охраной". Однако доказать, что это установил именно лодочный клуб, а не тот же Журавлев, они не смогли. Организация же представила заключение кадастрового инженера, в котором отмечено, что на указанной территории нет объектов капстроительства и иных сооружений.

В результате суд удовлетворил иск лодочного клуба и обязал департамент принять участок. При этом во время процесса стало известно, что мэрия расторгла договор с Олегом Журавлевым и передала территорию муниципальному автономному учреждению "Самарская набережная" в постоянное пользование.