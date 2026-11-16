На этой неделе в Самарской области прогнозируются мокрый снег и дождь

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В Приволжском УГМС рассказали, что в ближайшие дни, с 16 по 20 ноября, в Самарской области ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя.

Фото: Александра Белова