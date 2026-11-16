16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На этой неделе в Самарской области прогнозируются мокрый снег и дождь На ремонт ДК на площади Кирова в Самаре выделили еще 164 млн рублей Лучшие педагоги Самарской области получили награды конкурса "Призвание - учить!" Прокуратура Самарской области контролирует ситуацию после атаки БПЛА В трех поселках Сызранского района по нацпроекту заменили сети теплоснабжения

Общество

На этой неделе в Самарской области прогнозируются мокрый снег и дождь

САМАРА. 16 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 45
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Приволжском УГМС рассказали, что в ближайшие дни, с 16 по 20 ноября, в Самарской области ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя.

Фото: Александра Белова

В понедельник, 16 ноября, в Самаре будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 4…9 м/с. Температура воздуха +2…+4 °C.

17 числа в регионе по-прежнему будет облачно с прояснениями, местами пройдет мокрый снег. Ветер северо-западный, 4…9 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 °С, днем -1…+4 °C.

В среду, 18 ноября, в Самарской области прогнозируется облачная погода, местами — мокрый снег. Ветер южный, 4…9 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 °C, днем -1…+4 °C.

19 и 20 ноября сохранится облачность, а также возможны небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-восточный, 8…13 м/с. Температура воздуха ночью +1…-4 °C, днем +1…+6 °C.

Гид потребителя

Последние комментарии

Эдуард Загидуллин 16 сентября 2026 11:19 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии

Kevin Yi 06 августа 2026 14:58 Весеннее пробуждение сада: советы агронома, как подготовить участок к новому сезону

Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.

Юлия 02 июля 2026 06:08 Стало известно, почему в Самаре так много сухих деревьев

Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"

Анатолий Илларионов 14 мая 2026 04:40 По Московскому шоссе хотят пустить трамваи

Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.

Юрий Пестриков 24 апреля 2026 08:41 Самарский школьник покажет проект робота с машинным зрением на всероссийском конкурсе инноваций

... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...

Фото на сайте

В Самаре прошел Парад Памяти

В Самаре прошел Парад Памяти

Такая зимняя осень: в Самаре выпал первый снег

Такая зимняя осень: в Самаре выпал первый снег

XIII Транссибирский Арт-Фестиваль завершился концертом в Самаре

XIII Транссибирский Арт-Фестиваль завершился концертом в Самаре

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6