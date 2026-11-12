Когда помощь жителям — это и профессия, и миссия: в России стартовал прием заявок на премию "Служение"

Открыт прием заявок на IV всероссийскую муниципальную премию "Служение" — главную отраслевую награду, где отмечают профессионалов, чья работа состоит в том, чтобы делать жизнь людей комфортнее.
Главы, депутаты, муниципальные служащие, активисты ТОС и сельские старосты получают новый шанс заявить о своих инициативах на федеральном уровне.
С этого года, согласно указу президента, форум и премия стали ежегодными, что дает муниципальным командам стабильную возможность для профессионального роста и обмена опытом.
"Это очень важное решение, поскольку дает возможность муниципальным командам заявить о себе на федеральном уровне. Премия помогает подсветить реальные рабочие решения, которые улучшают повседневную жизнь людей в своих городах, районах, селах, отметить заслуги муниципальных служащих", — подчеркнул губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
В прошлом сезоне серебряным призером премии стала Елена Бакланова, руководитель Комитета по управлению имуществом Кинель-Черкасского района Самарской области. Ее "серебро" показало, что новые идеи, инициатива и профессионализм муниципальных служащих ценятся на самом высоком уровне.
Елена Бакланова заняла второе место в номинации "Диалог с населением — открытость власти" за проект "Голос молодого поколения". Инициатива, включающая деловые игры и образовательные площадки, помогла вовлечь молодежь в общественную жизнь и повысила явку молодых избирателей на выборах. Награждение прошло на форуме "Малая Родина — сила России", где высшие награды лауреатам вручал лично президент России Владимир Путин.
"Служение — это работа во благо своего родного края и населения. Моя главная мотивация — это внутреннее состояние и эмоции от результата", — рассказала Елена Бакланова.
В этом году утверждено девять направлений, охватывающих все ключевые сферы местного самоуправления: формирование комфортной среды, коммуникация с населением, взаимодействие с бизнесом, совместные проекты с НКО, кадровая стратегия, укрепление духовно-нравственных ценностей и института семьи, поддержка семей ветеранов и участников СВО, внедрение высокотехнологичных сервисов, выполнение воинского и гражданского долга служащими.
ВАРМСУ и администрация президента выступают ключевым организатором и системным координатором Премии, обеспечивая экспертный отбор, прозрачность и масштабирование лучших практик. Благодаря их усилиям муниципалитеты получают возможность обмениваться опытом, знаниями и решениями. Глобальная цель проекта — сформировать единое профессиональное сообщество глав и управленцев.
Делитесь своими инициативами, идеям и проектами, участвуйте и масштабируйте лучшие самарские практики на всю страну.
Обратите внимание, что прием заявок переведен полностью в цифровой формат. Подать заявку можно только через личный кабинет на портале.
Чествование победителей нового сезона состоится в апреле 2027 года на форуме "Малая Родина — сила России".
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
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