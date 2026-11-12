В Самарской области виновник ДТП выплатил 500 тыс. рублей родственникам погибшей пассажирки автобуса

Судебные приставы Самарской области взыскали компенсацию морального вреда в пользу дочери женщины, погибшей в результате ДТП. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по региону.

Житель Самарской области, находясь за рулем, выехал на "встречку", где столкнулся с пассажирским автобусом. В результате одна из пассажирок получила травмы, а затем скончалась. Дочь погибшей обратилась в суд с иском о моральной компенсации. В суде иск удовлетворили и постановили взыскать в пользу потерпевшей компенсацию морального вреда — 500 тысяч рублей. Исполнительный документ поступил на исполнение к судебным приставам Сызрани.

"В рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем в отношении должника были вынесены постановления об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на его расчетных счетах в банках, и на получаемый им доход. Принятые сотрудником Службы меры позволили в полном объеме взыскать с виновного компенсацию морального вреда", — отмечается в сообщении.