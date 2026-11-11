Военнослужащие 1445-го полка получили икону Георгия Победоносца из Самары

Военнослужащим 1445-го полка передали икону великомученика Георгия Победоносца, созданную мастером Русской иконописной школы. Образ, который освятили в храме, доставил к бойцам благотворительный фонд "Самарский полк 1445" вместе с очередной партией гуманитарной помощи.
Икону написала ученица Русской иконописной школы Светлана Дерин. Работа над образом заняла около года. После завершения мастерица передала его школе с пожеланием, чтобы икона послужила доброму делу. Впоследствии образ предназначили для военнослужащих 1445-го полка.
Выбор святого Георгия Победоносца был неслучайным. В православной традиции он считается одним из покровителей российского воинства. Иконы сопровождали воинов и в годы Великой Отечественной войны. Сегодня эта традиция продолжается: образ святого призван стать для бойцов духовной поддержкой и напоминанием о тех, кто ждет их дома.
Вместе с большой иконой военнослужащим передали небольшие ламинированные образы. На обороте каждого написаны личные пожелания и слова поддержки. Их можно передать непосредственно бойцам, чтобы каждый получил небольшое послание с родной Самарской земли.
Передача иконы объединила Самарскую епархию, Русскую иконописную школу и Самарское областное отделение Союза журналистов России, по инициативе которого был создан проект "Самарский полк 1445". Благотворительный фонд проекта занимается сбором и доставкой гуманитарной помощи, а также поддержкой военнослужащих и их семей.
Вместе с необходимыми на передовой вещами бойцы получили еще один знак внимания из родного региона. За ним — забота и желание напомнить военнослужащим, что о них помнят, за них молятся и ждут их возвращения. Икона передана полку в качестве полковой святыни и станет общим духовным символом для военнослужащих.
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Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
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... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...