16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Военнослужащие 1445-го полка получили икону Георгия Победоносца из Самары Самарская область стала победителем премии "Маршрут года" в шести номинациях Платить за мусор по новым нормативам самарцы будут с 2027 года Раздельный сбор и перегрузочные станции: опубликован проект новой схемы обращения с ТКО Региональный оператор АО "Экология" расширил собственный парк техники

Общество

Военнослужащие 1445-го полка получили икону Георгия Победоносца из Самары

САМАРА.11 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 74
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Военнослужащим 1445-го полка передали икону великомученика Георгия Победоносца, созданную мастером Русской иконописной школы. Образ, который освятили в храме, доставил к бойцам благотворительный фонд "Самарский полк 1445" вместе с очередной партией гуманитарной помощи.

Фото: Валерия Егорова

Икону написала ученица Русской иконописной школы Светлана Дерин. Работа над образом заняла около года. После завершения мастерица передала его школе с пожеланием, чтобы икона послужила доброму делу. Впоследствии образ предназначили для военнослужащих 1445-го полка.

Выбор святого Георгия Победоносца был неслучайным. В православной традиции он считается одним из покровителей российского воинства. Иконы сопровождали воинов и в годы Великой Отечественной войны. Сегодня эта традиция продолжается: образ святого призван стать для бойцов духовной поддержкой и напоминанием о тех, кто ждет их дома.

Вместе с большой иконой военнослужащим передали небольшие ламинированные образы. На обороте каждого написаны личные пожелания и слова поддержки. Их можно передать непосредственно бойцам, чтобы каждый получил небольшое послание с родной Самарской земли.

Передача иконы объединила Самарскую епархию, Русскую иконописную школу и Самарское областное отделение Союза журналистов России, по инициативе которого был создан проект "Самарский полк 1445". Благотворительный фонд проекта занимается сбором и доставкой гуманитарной помощи, а также поддержкой военнослужащих и их семей.

Вместе с необходимыми на передовой вещами бойцы получили еще один знак внимания из родного региона. За ним — забота и желание напомнить военнослужащим, что о них помнят, за них молятся и ждут их возвращения. Икона передана полку в качестве полковой святыни и станет общим духовным символом для военнослужащих.

Гид потребителя

Последние комментарии

Эдуард Загидуллин 16 сентября 2026 11:19 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии

Kevin Yi 06 августа 2026 14:58 Весеннее пробуждение сада: советы агронома, как подготовить участок к новому сезону

Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.

Юлия 02 июля 2026 06:08 Стало известно, почему в Самаре так много сухих деревьев

Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"

Анатолий Илларионов 14 мая 2026 04:40 По Московскому шоссе хотят пустить трамваи

Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.

Юрий Пестриков 24 апреля 2026 08:41 Самарский школьник покажет проект робота с машинным зрением на всероссийском конкурсе инноваций

... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...

Фото на сайте

В Самаре прошел Парад Памяти

В Самаре прошел Парад Памяти

Такая зимняя осень: в Самаре выпал первый снег

Такая зимняя осень: в Самаре выпал первый снег

XIII Транссибирский Арт-Фестиваль завершился концертом в Самаре

XIII Транссибирский Арт-Фестиваль завершился концертом в Самаре

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6