Цифровые платформы: кто создаёт будущее ИТ-индустрии

Стремительное развитие ИТ-технологий формирует новый спрос на сотрудников. Сегодня недостаточно уметь просто программировать — нужны специалисты, способные создавать цифровые платформе. О специфике обучения рассказала заведующий кафедрой информационных систем и технологий ПГУТИ Наталия Лиманова.

— В чем специфика работы над цифровыми платформами? Какие ключевые технические компетенции критически важны?

— Цифровая платформа — это не отдельное программное решение, а сложная экосистема, которая должна устойчиво работать в течение длительного времени, обслуживать большое количество пользователей и одновременно интегрироваться с другими информационными системами. Поэтому здесь недостаточно просто уметь программировать. Специалист должен понимать весь жизненный цикл платформы: от постановки бизнес-задачи и проектирования архитектуры до работы с данными, разработки сервисов, тестирования, мониторинга и дальнейшего развития системы.

Среди ключевых технических компетенций — программирование, архитектура информационных систем, работа с базами данных и большими данными, облачные и распределённые технологии, API и интеграция систем, информационная безопасность, DevOps-подходы. Сегодня всё более важными становятся искусственный интеллект и машинное обучение.

Причем эти компетенции не должны существовать изолированно. Например, специалисту по данным нужно понимать, как его модель будет встроена в реальную платформу, какие данные ей необходимы и как результаты модели будут использоваться бизнес-системой. Именно поэтому в образовательных программах мы стараемся не ограничиваться изучением отдельных технологий, а формировать системное представление о цифровой платформе и ее данных.

— Какие специалисты обычно задействованы в разработке цифровой платформы? Кто за что отвечает?

— Сотрудников можно условно разделить на несколько больших групп. Первую составляют специалисты по продукту и бизнесу. Они определяют, какую проблему решает платформа, кто её пользователь, какие функции необходимы и как оценивать результат. Ко второй группе относятся разработчики и архитекторы. Они отвечают за программную реализацию платформы, архитектуру сервисов, API и интеграцию компонентов.

В третью группу входят специалисты по данным и искусственному интеллекту. Они обеспечивают сбор, хранение и обработку данных. Четвёртая группа включает специалистов по инфраструктуре и надёжности: DevOps-инженеры, инженеры по информационной безопасности, специалисты по сетевой инфраструктуре, мониторингу и отказоустойчивости. Их задача — сделать так, чтобы платформа была доступной, масштабируемой и защищённой. И, наконец, есть специалисты по пользовательскому взаимодействию: UX/UI-дизайнеры, специалисты по клиентскому опыту и контенту.

Но самое важное — эти группы должны работать не последовательно, когда один сотрудник передаёт результат другому, а как единая команда. Именно междисциплинарное взаимодействие становится одним из ключевых факторов успеха цифровой платформы.

— Какова специфика работы этих специалистов именно в рамках создания и обеспечения функционирования цифровых платформ? Какими специфическими компетенциями они должны обладать?

— Главное отличие работы над цифровой платформой от разработки обычного прикладного программного продукта заключается в масштабе, длительности жизненного цикла и количестве взаимосвязей. Поэтому я бы выделила как специфические компетенции системное мышление, понимание архитектуры платформ, умение работать с распределёнными системами и большими объёмами данных, знание API и интеграционных механизмов, навыки мониторинга и обеспечения качества, а также способность работать в междисциплинарной команде.

— Каких специалистов сейчас в избытке, а каких не хватает? Почему так сложилось? Как это исправить?

— Сегодня есть дисбаланс между количеством специалистов начального уровня и числом специалистов, способных самостоятельно решать сложные индустриальные задачи. Начинающих разработчиков и аналитиков, прошедших отдельные курсы по Data Science или программированию, становится достаточно много. Значительно сложнее найти тех, кто одновременно хорошо понимает фундаментальные основы, современные технологии и специфику конкретной отрасли.

Особенно востребованы специалисты на стыке компетенций: Data Engineer, ML Engineer, архитектор цифровых решений, специалист по распределённым системам, специалист по AI/ML-инфраструктуре. Нужны сотрудники, способные соединять техническую экспертизу с пониманием бизнес-процессов.

Причина, на мой взгляд, в том, что технологический цикл сегодня очень быстрый. Университетская программа должна обеспечить фундаментальную базу, но конкретные инструменты и платформы меняются стремительнее, чем образовательные стандарты. Исправлять ситуацию можно только через тесное взаимодействие образования и индустрии. В учебных планах направления "Информационные системы и технологии", например, предусмотрена работа с кейсами индустриального партнёра, а выпускные квалификационные работы предполагают полный аналитический цикл: от подготовки данных до презентации результатов бизнес-заказчику.

— Каковы особенности подготовки специалистов для цифровых платформ? Как этот процесс организован в ПГУТИ?

— Ключевая особенность подготовки заключается в необходимости одновременно формировать фундаментальные знания, технологические навыки и способность решать реальные прикладные задачи. В ПГУТИ эта логика реализуется, в частности, через профиль "Интеллектуальные информационные системы и технологии" по направлению "Информационные системы и технологии". Студенты проходят практически тот же путь, который проходят специалисты в реальных проектах: знакомятся с бизнес-задачей, работают с CDR, телеметрией и логами, очищают данные, проводят разведывательный анализ, строят ML-модели, работают с потоковыми данными, проводят A/B-тестирование, визуализируют результаты и в итоге представляют решение заказчику.

Задача преподавателей кафедры состоит в том, чтобы не просто научить студентов отдельному инструменту, а сформировать способность пройти полный жизненный цикл аналитического цифрового решения. Учебные планы предусматривают непосредственное и тесное взаимодействие в рамках образовательного процесса с яркими представителями индустрии: "Симбирсофт", "СИБИНТЕК-СОФТ", "Норбит", "Ростелеком", "МегаФон", "Эр-Телеком", "РТК ИТ", "Т-Технологии", "Сбербанк" и другими. Лабораторные работы, курсовые проекты и выпускные квалификационные работы ориентированы на решение задач и обработку данных реального ИT или телекоммуникационного бизнесов.

— Какие тренды сейчас наблюдаются в сфере разработки цифровых платформ? Как это влияет на обучение?

— Я бы выделила развитие ИИ, потоковой обработки и систем реального времени, распределенных и мультиагентных систем, повышение требований к безопасности, объяснимости и надёжности ИИ-систем. Для учебного процесса это означает, что мы должны постоянно обновлять практические задания, инструменты и кейсы, но при этом не отказываться от фундаментальной подготовки. Необходимо учить не конкретному набору технологий, а способности быстро осваивать новые технологии на фундаменте уже сформированного инженерного мышления.

Также считаю, что учитывая специфику цифровых платформ, современное образование должно постепенно переходить от подготовки специалистов для отдельных ролей к подготовке команд, способных совместно создавать сложные системы. И здесь особенно важны проектная работа, реальные индустриальные задачи и междисциплинарность. Именно этот подход и реализуется в настоящее время преподавателями нашей кафедры.

Материал подготовлен при поддержке гранта Минобрнауки России в рамках Десятилетия науки и технологий.