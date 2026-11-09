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Общество

"Все мы — Россия!": продолжается прием заявок на областной детский творческий конкурс

САМАРА. 9 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Продолжается прием заявок на участие в ежегодном областном детском творческом конкурсе "Все мы — Россия!", который посвящен Году единства народов России и 175-летию Самарской губернии. Цель конкурса — создание условий для укрепления общероссийского гражданского единства и формирования гражданского сознания молодого поколения через воспитание чувства сопричастности к истории своего края и своей страны. Организатором конкурса выступает ГКУ СО "Дом дружбы народов".

Фото: ГКУ СО "Дом дружбы народов"

Задачи конкурса: развитие творческих способностей обучающихся образовательных учреждений Самарской области; формирование у школьников и студентов положительного отношения к художественному творчеству и придание их деятельности общественной значимости; сохранение и развитие культуры народов Самарской области; создание благоприятных условий для реализации творческого потенциала участников.

Конкурс проводится по двум номинациям. "17 ценностей России" посвящена традиционным российским духовно-нравственным ценностям, закрепленным Указом Президента РФ от 9 ноября 2022 г. № 809. Участникам предлагается средствами изобразительного искусства выразить собственное понимание одной или нескольких ценностей: жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России.

В 2026 году Самарская область отмечает 175-летие — через рисунок участникам нужно показать, как эти ценности живут на самарской земле сегодня. Номинация "Варежка — рукавица, чтоб теплу храниться" посвящена традиционному предмету зимней одежды северных народов. Участникам предлагается создать художественный образ варежки как культурного кода народов России, символизирующего тепло, заботу, домашний очаг, единство и связь поколений. Работы выполняются в формате А3 в технике рисунка (акварель, гуашь, акрил, масло и т. д.). К участию допускаются только авторские работы. Конкурс проводится по возрастным группам. Подробнее об условиях конкурса в положении о конкурсе.

Прием заявок идет до 23 ноября 2026 года включительно, работа конкурсной комиссии должна завершится до 7 декабря 2026 года. Результаты будут опубликованы не позднее 11 декабря 2026 года. Для участия необходимо заполнить регистрационную форму в Яндекс-форме.

Итоги конкурса будут опубликованы на информационном портале ГКУ СО "Дом дружбы народов", в официальной группе "ВКонтакте". Лучшие работы войдут в коллекцию ГКУ СО "Дом дружбы народов".
Контакты оргкомитета Дома дружбы народов: 443009, г. Самара, ул. Воронежская, 9, каб. № 212. Телефон: 8 (846) 995-02-71, e-mail: orgotdel_samddn@mail.ru. 

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