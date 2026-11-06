"У наших земляков есть все шансы победить": идет прием заявок на конкурс "Безграничные возможности"

Уполномоченный по защите прав людей с инвалидностью в Самарской области Екатерина Куприянова провела прием граждан. Одной из тем, поднятых посетителями, стал первый Всероссийский конкурс-премия "Безграничные возможности", региональным экспертом которого является омбудсмен.
Конкурс направлен на признание личных достижений людей с инвалидностью, а также на выявление и поддержку лучших практик создания доступной и инклюзивной среды. Организатором выступает совет при правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере при координации министерства труда и социальной защиты РФ.
Конкурс проводится по двум направлениям. Первое - "Люди без границ" - предназначено для инвалидов старше 18 лет, готовых рассказать о своих достижениях в самых разных сферах, от профессионального роста до счастливой истории создания крепкой семьи.
Направление "Норма жизни" рассчитано на команды, организации, образовательные учреждения и общественные объединения, реализующие проекты и практики, которые расширяют возможности людей с инвалидностью. Всего предусмотрено двенадцать номинаций - каждый сможет выбрать подходящую.
Игорь Бойков уже подал заявку на участие в конкурсе.
"Я выбрал номинацию "Свой путь", где поделился личной историей от момента автомобильной аварии, разделившей мою жизнь на "до" и "после", до нынешнего дня, когда я занимаюсь бизнесом, политикой, волонтерством, - рассказал Игорь. - Теперь не я нуждаюсь в помощи - сам помогаю другим. Мне пришлось многое изменить, в том числе получить новое образование. А вот заниматься юридическими услугами могу, с этим направлением и связан мой бизнес. Я влился в общественную работу, благодаря инклюзивным проектам объехал всю Россию. Занимаюсь спортом, мечтаю прыгнуть с парашютом. Надеюсь, моя история вдохновит и других людей с инвалидностью".
Юлия Надежина пока не подала заявку на участие в конкурсе. Екатерина Валерьевна рассказала ей о номинациях и настоятельно порекомендовала испытать свои силы.
"Юлия Сергеевна в качестве эксперта выезжает принимать отремонтированные дороги и тротуары, проверяет, насколько они подходят для передвижения людей в колясках, - отметила омбудсмен. - И ее история тоже интересна и уникальна".
Юлия всегда была человеком с активной гражданской позицией. Многие годы работала в общественной организации инвалидов-колясочников "Десница". А однажды она, уверенный пользователь интернета, написала обращение к губернатору Вячеславу Федорищеву, в котором рассказала о нескольких тротуарах в областном центре, по которым такие люди, как она, не могут передвигаться. На место выехала комиссия. Члены комиссии пообщались с заявительницей, оценили, насколько хорошо она разбирается в вопросах безбарьерной среды, и предложили ей поработать в департаменте городского хозяйства и экологии. Юлия не только эксперт, она также работает с сообщениями в мессенджерах, на какие-то вопросы отвечает сама, другие адресует соответствующим ведомствам. Ее опыт показывает, что многие вопросы можно решить сообща - в диалоге власти и общества.
"Конкурс "Безграничные возможности" ориентирован как на людей с инвалидностью, так и на тех, кто с ними работает. Многие, преодолев трудности, имеют опыт, который стоит транслировать, и достижения, которые вдохновят других. При этом зачастую люди с ограниченными возможностями здоровья очень скромны и считают, что ничего особенного не сделали. Однако важно говорить и о победах конкретного человека, и о больших проектах, которые помогают многим. Тогда обычные граждане не будут бояться проявить себя. А еще мы соберем воедино опыт регионов - ведь у всех есть наработки, которыми можно и нужно делиться. Я уверена, у наших земляков есть все шансы победить на федеральном уровне", - отметила Екатерина Куприянова.
Узнать подробнее о конкурсе и подать заявку можно на сайте безграничные-возможности.рф до 30 ноября. Победители регионального этапа затем представят Самарскую область на федеральном уровне.
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...