"У наших земляков есть все шансы победить": идет прием заявок на конкурс "Безграничные возможности"

Уполномоченный по защите прав людей с инвалидностью в Самарской области Екатерина Куприянова провела прием граждан. Одной из тем, поднятых посетителями, стал первый Всероссийский конкурс-премия "Безграничные возможности", региональным экспертом которого является омбудсмен.

Конкурс направлен на признание личных достижений людей с инвалидностью, а также на выявление и поддержку лучших практик создания доступной и инклюзивной среды. Организатором выступает совет при правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере при координации министерства труда и социальной защиты РФ.

Конкурс проводится по двум направлениям. Первое - "Люди без границ" - предназначено для инвалидов старше 18 лет, готовых рассказать о своих достижениях в самых разных сферах, от профессионального роста до счастливой истории создания крепкой семьи.

Направление "Норма жизни" рассчитано на команды, организации, образовательные учреждения и общественные объединения, реализующие проекты и практики, которые расширяют возможности людей с инвалидностью. Всего предусмотрено двенадцать номинаций - каждый сможет выбрать подходящую.

Игорь Бойков уже подал заявку на участие в конкурсе.

"Я выбрал номинацию "Свой путь", где поделился личной историей от момента автомобильной аварии, разделившей мою жизнь на "до" и "после", до нынешнего дня, когда я занимаюсь бизнесом, политикой, волонтерством, - рассказал Игорь. - Теперь не я нуждаюсь в помощи - сам помогаю другим. Мне пришлось многое изменить, в том числе получить новое образование. А вот заниматься юридическими услугами могу, с этим направлением и связан мой бизнес. Я влился в общественную работу, благодаря инклюзивным проектам объехал всю Россию. Занимаюсь спортом, мечтаю прыгнуть с парашютом. Надеюсь, моя история вдохновит и других людей с инвалидностью".

Юлия Надежина пока не подала заявку на участие в конкурсе. Екатерина Валерьевна рассказала ей о номинациях и настоятельно порекомендовала испытать свои силы.

"Юлия Сергеевна в качестве эксперта выезжает принимать отремонтированные дороги и тротуары, проверяет, насколько они подходят для передвижения людей в колясках, - отметила омбудсмен. - И ее история тоже интересна и уникальна".

Юлия всегда была человеком с активной гражданской позицией. Многие годы работала в общественной организации инвалидов-колясочников "Десница". А однажды она, уверенный пользователь интернета, написала обращение к губернатору Вячеславу Федорищеву, в котором рассказала о нескольких тротуарах в областном центре, по которым такие люди, как она, не могут передвигаться. На место выехала комиссия. Члены комиссии пообщались с заявительницей, оценили, насколько хорошо она разбирается в вопросах безбарьерной среды, и предложили ей поработать в департаменте городского хозяйства и экологии. Юлия не только эксперт, она также работает с сообщениями в мессенджерах, на какие-то вопросы отвечает сама, другие адресует соответствующим ведомствам. Ее опыт показывает, что многие вопросы можно решить сообща - в диалоге власти и общества.

"Конкурс "Безграничные возможности" ориентирован как на людей с инвалидностью, так и на тех, кто с ними работает. Многие, преодолев трудности, имеют опыт, который стоит транслировать, и достижения, которые вдохновят других. При этом зачастую люди с ограниченными возможностями здоровья очень скромны и считают, что ничего особенного не сделали. Однако важно говорить и о победах конкретного человека, и о больших проектах, которые помогают многим. Тогда обычные граждане не будут бояться проявить себя. А еще мы соберем воедино опыт регионов - ведь у всех есть наработки, которыми можно и нужно делиться. Я уверена, у наших земляков есть все шансы победить на федеральном уровне", - отметила Екатерина Куприянова.

Узнать подробнее о конкурсе и подать заявку можно на сайте безграничные-возможности.рф до 30 ноября. Победители регионального этапа затем представят Самарскую область на федеральном уровне.