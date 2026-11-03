Стала известна программа мероприятий в Самарской области в День народного единства

В Самарской области пройдут мероприятия, приуроченные ко Дню народного единства и Году единства народов России. Жителей и гостей региона ждут просветительские программы, концерты, выставки, мастер-классы и всероссийские акции.

В среду, 4 ноября, в 13:30 в Историческом парке "Россия — моя история" (ТК "Гуд`Ок", 3 этаж) состоится просветительская программа, раскрывающая богатство российской истории и многообразие культур народов региона и страны. Пространство парка станет площадкой для живого диалога с прошлым — через экскурсии, творческие практики, музыку и уникальные экспонаты. Один из центральных блоков программы — выступление Татарского народного ансамбля "Ялкынлы яшьлек" ("Пламенная молодость"). В программе также: экскурсии "Самара: от крепости до губернии", "Самара многонациональная", "Рюриковичи", "Романовы"; мастер-класс "Хоровод народов России"; выступления фольклорного ансамбля "Исток" и солистов студии "АдвАнс"; показ сериала "Новороссия. Потемкин". Все мероприятия бесплатные, вход свободный.

С 3 по 12 ноября Самарская область присоединится к XI Всероссийской просветительской акции "Большой этнографический диктант". "Большой этнографический диктант" — это уникальная возможность для жителей России и зарубежья проверить свои знания о традициях, языках, истории и культуре народов, населяющих нашу страну. В регионе будет организовано 136 площадок; основными станут: 3 ноября — Молодежный многофункциональный центр Самарской области (г. Самара, пр. Масленникова, д. 37), 5 ноября — Самарская областная универсальная научная библиотека (г. Самара, пр. Ленина, 14 А), 11 ноября — Дом дружбы народов (г. Самара, ул. Воронежская, 9 и г. Тольятти, ул. Бульвар Ленина, 1). Задания состоят из 30 общефедеральных вопросов, на ответ отводится 45 минут. Максимальная сумма баллов — 100. Результаты будут подведены 12 декабря 2026 г., в День Конституции РФ.

В День народного единства в честь 175-летия губернии в Самаре на медиаэкранах площади Славы откроется выставка, посвящена памятным датам и юбилеям 2026 г., связанным со знаковыми местами, известными людьми и предприятиями региона. Организатором выступило правительство Самарской области при участии издания о туризме "Кому на Волге" (16+) и Самарского областного историко-краеведческого музея имени П. В. Алабина. Посетители выставки увидят на экранах информацию о 19 событиях в жизни региона — с образования Самары до 90-х годов XX века. Их объединили "круглые" даты, которые выпали на 2026 год и стали частью юбилейного года Самарской области. Выставка продлится до конца декабря.

3 ноября Самарская область в восьмой раз присоединится к всероссийской акции "Ночь искусств". Мероприятия приурочены ко Дню народного единства и пройдут под девизом "В единстве культур — сила народа". Жители и гости региона смогут посетить десятки площадок, погрузившись в мир театра, живописи, музыки и литературы. Через выставки, концерты, мастер-классы и встречи с художниками зрители увидят, как переплетаются традиции разных народов, живущих в регионах России.

Самарский областной художественный музей с 18:00 до 23:00 ждет посетителей на экскурсии по постоянным экспозициям и временным выставкам. Пройдут кураторские показы, мастер-класс "Народный костюм" для детей и взрослых, музыкальные выступления и поэтическая композиция с участием студентов актерского факультета СГИК. Главным событием станет "Лаборатория оживших картин" — театр теней.

Тольяттинский художественный музей начнет программу с выступления преподавателей и студентов Тольяттинского колледжа искусств им. Р. К. Щедрина — увертюра вечера "Голоса города". В программе: поэтическая экскурсия от молодежного театра "Вариант", перформанс "Мгновения истории" от художника по песочной анимации Ольги Шевчук, мастер-класс по танцам эпохи 70–80-х годов, презентация проекта "Сохраненная память Ставрополя-Тольятти".

Для самых юных гостей кинотеатр "Художественный" и кураторы курса "Не массовка" — артисты театра и кино Вероника Алпатова и Максим Павленко проведут 3 ноября в 14:00 игропрактику "Как не бояться камеры и жить в кадре". А в День народного единства, 4 ноября, здесь пройдет киномарафон — можно будет посмотреть кино, которое трогает душу и рассказывает о главном, о нашей большой и разной стране. Подробности здесь.

Самарская областная научная библиотека приглашает на экскурсию по выставке "Культура и искусство Самарской губернии: эпохи, судьбы", которая позволит проследить, как формировался культурный код Самарского края. В этот же вечер можно посетить книжно-иллюстративную выставку "Я думаю по-русски", посвященную Владимиру Ивановичу Далю — составителю знаменитого словаря, а также выставки "Нечеткая логика" и "Ближний круг". В программе — вечер камерного чтения "Читаем Антошу Чехонте" с артистами театра "Город".

Самарская областная библиотека для молодежи 3 ноября откроет программу в 19:00 фотовыставкой к юбилею губернии и художественной выставкой союза художников-анималистов. Для всех желающих состоится мастер-класс по рисованию кофе, музыкально-поэтический вечер Евгения Макарова, в исполнении которого прозвучат авторские стихи и стихи А. Пушкина, А. Блока, С. Есенина, Б. Пастернака, С. Михалкова. В 21:00 актеры театра "Витражи" приглашают на читку пьесы "Чижик-Пыжик" (или Смотрим в Даль).

Самарский театр драмы им. М. Горького совместно с агентством "Провинция" проводит розыгрыш приглашения на предпремьерную экскурсию "Театр при свечах", которая состоится 4 ноября в 21:30. Гостей ждет атмосферное знакомство с историей театра, театральными костюмами и гримом, посещение закулисья и живая музыка в зимнем саду.

Сызранский краеведческий музей 4 ноября приглашает на открытие выставки "Луганцы. Двенадцать лет войны", которая рассказывает о бойцах Луганской Народной Республики. Автор картин — Даниил Багринцев, уроженец города Алчевска ЛНР; сюжетами его работ служат реальные события и конкретные люди. В акции примет участие муниципальный ансамбль русской музыки "Сызрань-город" с концертной программой "И будем петь, и будем жить".

4 ноября в 17:00 в Тольяттинской филармонии состоится концерт "Наш дом — Россия". Солисты и Русский оркестр филармонии приглашают в музыкальное путешествие по нашей необъятной стране. В одной программе соединятся культуры Самарской области, Башкортостана, Удмуртии, Якутии, Бурятии, Дальнего Востока и республик бывшего СССР.

4 ноября "Ночь искусств" в Третьяковской галерее в Самаре будет посвящена теме новой выставки "Воображаемый космос". Можно будет приобрести билеты на "Ночную экскурсию" и тематическую экскурсию "Космическая одиссея". В этот вечер музей приглашает стать участником коллективной мастерской "Так сложились звезды!", где художники и педагоги помогут создать свою уникальную звезду и посмотреть на звездное небо при помощи телескопа на террасе музея.

4 ноября в 20:00 на малой сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича в рамках всероссийской акции пройдет концертная программа "Пульс времени" — исследование звука как физического явления, где человеческий голос становится еще одним перкуссионным инструментом, а ритм превращается в архитектуру.