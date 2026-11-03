В Самаре наградили лауреатов проекта "Золотая книга"

В Колонном зале Самарского театра оперы и балета состоялась торжественная церемония награждения лауреатов проекта "Золотая книга. Имена молодых дарований Самарской области в сфере искусств и культуры".

В 2026 г. проекту исполняется 21 год. За это время он стал доброй региональной традицией, объединившей талантливую молодежь, педагогов и учреждения культуры Самарской области. За каждой страницей "Золотой книги" - история становления, упорного труда, творческого поиска и значимых достижений.

Лауреатов поздравила министр культуры Самарской области Екатерина Матвеева, она подчеркнула, что поддержка одаренных детей и молодежи - одно из важных направлений работы правительства Самарской области.

"По поручению губернатора реализуется программа "Культурные люди". По всему региону открываются культурные кластеры, где молодежь может творчески реализовываться, осваивать современные технологии и воплощать собственные идеи. Мы продолжаем оснащать музыкальными инструментами и современным оборудованием наши образовательные организации в сфере культуры. Нам важно отметить талантливых ребят, которые учатся и работают на благо региона, развивая культуру и искусство. Я желаю им не останавливаться на достигнутых результатах, постоянно совершенствоваться, ставить перед собой самые смелые творческие задачи и идти к намеченной цели. Самарская область вами гордится и всегда будет вашей главной творческой опорой", - отметила Екатерина Матвеева.

За время существования проекта на страницах "Золотой книги" появились 159 имен талантливых представителей творческой молодежи региона. Два тома издания переданы на хранение в Самарский областной историко-краеведческий музей им. П.В.Алабина и стали частью истории культурной жизни региона.

В 2026 г. на участие в проекте поступило 28 портфолио из Самары, Тольятти и Чапаевска, а также Красноярского района. По итогам отбора в "Золотой книге" появились новые имена: Виолетта Зотова, Есения Белова, Захар Звонарев, Григорий Зотеев, Кристина Зубкова, Валентина Которова, Егор Миронюк, Полина Петрова, Александр Шмойлов и Владимир Родин.

Для лауреатов включение в издание - особенное событие, которое становится не только признанием уже достигнутых результатов, но и важной ступенью на творческом пути.

Своими впечатлениями поделилась лауреат проекта Есения Белова: "Когда я была на младших курсах, я всегда смотрела "Золотую книгу", мне всегда было интересно, что нужно сделать, чтобы стать одним из них. И, конечно, для меня это очень удивительно, что сейчас, в этом году, награждают меня".