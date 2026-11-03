В Самаре наградили лауреатов проекта "Золотая книга"

В Колонном зале Самарского театра оперы и балета состоялась торжественная церемония награждения лауреатов проекта "Золотая книга. Имена молодых дарований Самарской области в сфере искусств и культуры".
В 2026 г. проекту исполняется 21 год. За это время он стал доброй региональной традицией, объединившей талантливую молодежь, педагогов и учреждения культуры Самарской области. За каждой страницей "Золотой книги" - история становления, упорного труда, творческого поиска и значимых достижений.
Лауреатов поздравила министр культуры Самарской области Екатерина Матвеева, она подчеркнула, что поддержка одаренных детей и молодежи - одно из важных направлений работы правительства Самарской области.
"По поручению губернатора реализуется программа "Культурные люди". По всему региону открываются культурные кластеры, где молодежь может творчески реализовываться, осваивать современные технологии и воплощать собственные идеи. Мы продолжаем оснащать музыкальными инструментами и современным оборудованием наши образовательные организации в сфере культуры. Нам важно отметить талантливых ребят, которые учатся и работают на благо региона, развивая культуру и искусство. Я желаю им не останавливаться на достигнутых результатах, постоянно совершенствоваться, ставить перед собой самые смелые творческие задачи и идти к намеченной цели. Самарская область вами гордится и всегда будет вашей главной творческой опорой", - отметила Екатерина Матвеева.
За время существования проекта на страницах "Золотой книги" появились 159 имен талантливых представителей творческой молодежи региона. Два тома издания переданы на хранение в Самарский областной историко-краеведческий музей им. П.В.Алабина и стали частью истории культурной жизни региона.
В 2026 г. на участие в проекте поступило 28 портфолио из Самары, Тольятти и Чапаевска, а также Красноярского района. По итогам отбора в "Золотой книге" появились новые имена: Виолетта Зотова, Есения Белова, Захар Звонарев, Григорий Зотеев, Кристина Зубкова, Валентина Которова, Егор Миронюк, Полина Петрова, Александр Шмойлов и Владимир Родин.
Для лауреатов включение в издание - особенное событие, которое становится не только признанием уже достигнутых результатов, но и важной ступенью на творческом пути.
Своими впечатлениями поделилась лауреат проекта Есения Белова: "Когда я была на младших курсах, я всегда смотрела "Золотую книгу", мне всегда было интересно, что нужно сделать, чтобы стать одним из них. И, конечно, для меня это очень удивительно, что сейчас, в этом году, награждают меня".
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...