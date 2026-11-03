Делегаты от Самарской области примут участие в марафоне "Знание.Единство" в Москве

В пятницу, 6 ноября, в Национальном центре "Россия" Российское общество "Знание" проведет просветительский марафон "Знание.Единство" - центральное событие просветительской программы Международной недели "Народы России".

Около 1200 молодых людей встретятся с государственными и общественными деятелями, Героями России, учеными и иностранными экспертами, чтобы поговорить об общей памяти о победе, о служении Отечеству, научных прорывах страны и роли России в многополярном мире.

Самарскую область на марафоне представят председатель Самарского Союза Молодежи Анастасия Четверушкина и лидер Международного клуба дружбы Самарской области Иван Кистанов.

Международная неделя "Народы России" пройдет со 2 по 8 ноября в соответствии с указом президента РФ, объявленного Годом единства народов России. Марафон организован Российским обществом "Знание" при поддержке аппарата Совета Безопасности РФ и Минобрнауки России. Его участниками станут студенты вузов и колледжей - представители разных народов России, участники и ветераны СВО и члены их семей, участники молодежных, просветительских и патриотических проектов, представители образовательного и культурного сообщества, многонациональные семьи.

"Марафон "Знание.Единство" объединит в Москве и Нижнем Новгороде порядка 1,5 тыс. молодых людей из разных регионов России, а также из Абхазии, Южной Осетии и Кыргызстана. Государственные и общественные деятели, ученые, герои и представители культуры обсудят с молодежью научный суверенитет и принципы многополярного мира, встретятся с ветеранами Великой Отечественной войны и СВО. Надеюсь, это станет традицией - ежегодно в эти даты собирать молодежь для диалога с выдающимися людьми страны, чтобы живая связь поколений и культур стала надежным фундаментом нашего общего будущего", - заявил генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.

Программу марафона начнет открытый диалог "Одна на всех: единство народов во имя Победы", посвященный общей памяти о победе в Великой Отечественной войне. В нем примут участие заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов, генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль и ректор Российского государственного гуманитарного университета Андрей Логинов. На марафоне Общество "Знание" представит новый видеопроект "Республики - фронту" - он создан на основе одноименной серии книг, выпущенной в этом году под эгидой Совета безопасности РФ. К выпуску готовятся 11 серий - каждая расскажет о вкладе одной из союзных республик СССР в победу через истории героев, архивные документы и свидетельства современников.

Также запланирована презентация книги "Мы - Россия. Истоки и горизонты народного единства", посвященной историческим, культурным и ценностным основаниям единства народов страны.

О единстве народов как принципе многополярного мира, российском опыте и его значении для международных отношений расскажут официальный представитель МИД России Мария Захарова, политолог и журналист Джон Вароли (США), геополитический аналитик, лауреат "Знание.Премии" в номинации "Иностранный просветитель года", амбассадор Общества "Знание" в Аргентине Кристиан Ламеса и директор Дирекции документального вещания RT Екатерина Яковлева.

О том, как профессиональный долг становится служением Отечеству, участники поговорят в открытом диалоге "Единство через служение: подвиги героев Отечества". В нем примут участие пилот гражданской авиации, Герой РФ Дамир Юсупов, заслуженный спасатель РФ, Герой РФ Владимир Легошин и летчик-космонавт, Герой РФ Сергей Рязанский.

Завершит программу открытый диалог "Очевидное - невероятное: научные прорывы России". В нем выступят заместитель директора НИЦ "Курчатовский институт" по биологии и генетике, руководитель Курчатовского геномного центра Максим Патрушев, руководитель проекта "Прорыв" и Научно-исследовательского и конструкторского института энерготехники им. Н.А.Доллежаля Евгений Адамов и директор Национального медицинского исследовательского центра хирургии им. А.В.Вишневского, академик РАН Амиран Ревишвили.

Присоединиться к марафону можно будет онлайн: прямая трансляция пройдет в системе "Триколор" и в официальных социальных сетях Российского общества "Знание".

Неделя проводится в целях укрепления единства многонационального народа России и развития международного гуманитарного сотрудничества, ее даты приурочены ко Дню народного единства.

Основные мероприятия пройдут в Москве на площадках Центра международной торговли, Национального центра "Россия" и киностудии им. Горького, а при поддержке Общества "Знание" - во всех регионах страны. Координатором мероприятий Недели выступает аппарат Совета Безопасности РФ, оператором - Фонд "Росконгресс".

Помимо московского марафона, Общество "Знание" подготовило в рамках недели и другие проекты. 4 ноября марафон Знание.Единство пройдет в Нижнем Новгороде в Академии "Маяк" им. А.Д.Сахарова. В тот же день в Нижнем Новгороде и Екатеринбурге откроется выставка "Мы - Россия. Истоки и горизонты единства народов", которая представит Россию как общее историческое и культурное пространство, обогащенное языками и традициями 140 народов. Со 2 по 15 ноября во всех 89 регионах России пройдет всероссийская просветительская акция: лекторы "Знания" выступят в школах, колледжах и вузах с лекцией "Мы - Россия. Истоки и горизонты единства народов".

В рамках деловой программы недели совместно с Международным движением русофилов при поддержке МИД России Общество "Знание" проведет дискуссию с участниками из Сербии, Болгарии и Индии о том, почему российская культура, история и представление о справедливом мироустройстве находят отклик в других странах. Кроме того, "Знание" поддержит XI Международную просветительскую акцию "Большой этнографический диктант", которую проводит ФАДН России: лекторы общества - артисты, деятели культуры и спортсмены - в видеоформате зададут участникам вопросы о Годе единства народов России. Диктант пройдет 3 ноября в Центре международной торговли, а также в поезде "Сапсан" Москва - Санкт-Петербург и 4 ноября на рейсе "Аэрофлота" Москва - Красноярск.