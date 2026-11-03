Делегаты от Самарской области примут участие в марафоне "Знание.Единство" в Москве

В пятницу, 6 ноября, в Национальном центре "Россия" Российское общество "Знание" проведет просветительский марафон "Знание.Единство" - центральное событие просветительской программы Международной недели "Народы России".
Около 1200 молодых людей встретятся с государственными и общественными деятелями, Героями России, учеными и иностранными экспертами, чтобы поговорить об общей памяти о победе, о служении Отечеству, научных прорывах страны и роли России в многополярном мире.
Самарскую область на марафоне представят председатель Самарского Союза Молодежи Анастасия Четверушкина и лидер Международного клуба дружбы Самарской области Иван Кистанов.
Международная неделя "Народы России" пройдет со 2 по 8 ноября в соответствии с указом президента РФ, объявленного Годом единства народов России. Марафон организован Российским обществом "Знание" при поддержке аппарата Совета Безопасности РФ и Минобрнауки России. Его участниками станут студенты вузов и колледжей - представители разных народов России, участники и ветераны СВО и члены их семей, участники молодежных, просветительских и патриотических проектов, представители образовательного и культурного сообщества, многонациональные семьи.
"Марафон "Знание.Единство" объединит в Москве и Нижнем Новгороде порядка 1,5 тыс. молодых людей из разных регионов России, а также из Абхазии, Южной Осетии и Кыргызстана. Государственные и общественные деятели, ученые, герои и представители культуры обсудят с молодежью научный суверенитет и принципы многополярного мира, встретятся с ветеранами Великой Отечественной войны и СВО. Надеюсь, это станет традицией - ежегодно в эти даты собирать молодежь для диалога с выдающимися людьми страны, чтобы живая связь поколений и культур стала надежным фундаментом нашего общего будущего", - заявил генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.
Программу марафона начнет открытый диалог "Одна на всех: единство народов во имя Победы", посвященный общей памяти о победе в Великой Отечественной войне. В нем примут участие заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов, генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль и ректор Российского государственного гуманитарного университета Андрей Логинов. На марафоне Общество "Знание" представит новый видеопроект "Республики - фронту" - он создан на основе одноименной серии книг, выпущенной в этом году под эгидой Совета безопасности РФ. К выпуску готовятся 11 серий - каждая расскажет о вкладе одной из союзных республик СССР в победу через истории героев, архивные документы и свидетельства современников.
Также запланирована презентация книги "Мы - Россия. Истоки и горизонты народного единства", посвященной историческим, культурным и ценностным основаниям единства народов страны.
О единстве народов как принципе многополярного мира, российском опыте и его значении для международных отношений расскажут официальный представитель МИД России Мария Захарова, политолог и журналист Джон Вароли (США), геополитический аналитик, лауреат "Знание.Премии" в номинации "Иностранный просветитель года", амбассадор Общества "Знание" в Аргентине Кристиан Ламеса и директор Дирекции документального вещания RT Екатерина Яковлева.
О том, как профессиональный долг становится служением Отечеству, участники поговорят в открытом диалоге "Единство через служение: подвиги героев Отечества". В нем примут участие пилот гражданской авиации, Герой РФ Дамир Юсупов, заслуженный спасатель РФ, Герой РФ Владимир Легошин и летчик-космонавт, Герой РФ Сергей Рязанский.
Завершит программу открытый диалог "Очевидное - невероятное: научные прорывы России". В нем выступят заместитель директора НИЦ "Курчатовский институт" по биологии и генетике, руководитель Курчатовского геномного центра Максим Патрушев, руководитель проекта "Прорыв" и Научно-исследовательского и конструкторского института энерготехники им. Н.А.Доллежаля Евгений Адамов и директор Национального медицинского исследовательского центра хирургии им. А.В.Вишневского, академик РАН Амиран Ревишвили.
Присоединиться к марафону можно будет онлайн: прямая трансляция пройдет в системе "Триколор" и в официальных социальных сетях Российского общества "Знание".
Неделя проводится в целях укрепления единства многонационального народа России и развития международного гуманитарного сотрудничества, ее даты приурочены ко Дню народного единства.
Основные мероприятия пройдут в Москве на площадках Центра международной торговли, Национального центра "Россия" и киностудии им. Горького, а при поддержке Общества "Знание" - во всех регионах страны. Координатором мероприятий Недели выступает аппарат Совета Безопасности РФ, оператором - Фонд "Росконгресс".
Помимо московского марафона, Общество "Знание" подготовило в рамках недели и другие проекты. 4 ноября марафон Знание.Единство пройдет в Нижнем Новгороде в Академии "Маяк" им. А.Д.Сахарова. В тот же день в Нижнем Новгороде и Екатеринбурге откроется выставка "Мы - Россия. Истоки и горизонты единства народов", которая представит Россию как общее историческое и культурное пространство, обогащенное языками и традициями 140 народов. Со 2 по 15 ноября во всех 89 регионах России пройдет всероссийская просветительская акция: лекторы "Знания" выступят в школах, колледжах и вузах с лекцией "Мы - Россия. Истоки и горизонты единства народов".
В рамках деловой программы недели совместно с Международным движением русофилов при поддержке МИД России Общество "Знание" проведет дискуссию с участниками из Сербии, Болгарии и Индии о том, почему российская культура, история и представление о справедливом мироустройстве находят отклик в других странах. Кроме того, "Знание" поддержит XI Международную просветительскую акцию "Большой этнографический диктант", которую проводит ФАДН России: лекторы общества - артисты, деятели культуры и спортсмены - в видеоформате зададут участникам вопросы о Годе единства народов России. Диктант пройдет 3 ноября в Центре международной торговли, а также в поезде "Сапсан" Москва - Санкт-Петербург и 4 ноября на рейсе "Аэрофлота" Москва - Красноярск.
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...