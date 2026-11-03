16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Южный город начал курсировать троллейбус на автономном ходу Авиакомпанию "ЮТэйр" оштрафовали за инцидент в Самаре "Не вопреки жизни, а благодаря силе жить": конкурс "Безграничные возможности" для людей с инвалидностью и тех, кто создает инклюзивную среду Туман осложнит дорожную обстановку в Самарской области 3 ноября В Тольятти продолжается реализация проекта по обустройству туристского кода центра города

Общество

В Южный город начал курсировать троллейбус на автономном ходу

САМАРА. 3 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 40
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Пассажирский маршрут №108 Губернский рынок - спорткомплекс "Южный" пополнился дополнительным транспортом. По информации компании "Древо", 2 ноября на линию вышел новый троллейбус белорусского производства OLGERD, оборудованный системой автономного хода. Зарядка накопителей у машин данного типа осуществляется в процессе движения под контактной троллейбусной сетью. Троллейбус может осуществлять движение на автономном ходу на протяжении 20 км.

Фото: предоставлено ДК "Древо"

Как сообщили компании в министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области введение в эксплуатацию нового троллейбуса позволило увеличить маршрут №108 в два раза. Ранее электробус осуществлял перевозки только в первой половине дня. Теперь транспортное электросообщение между Самарой и Южным городом будет осуществляться в рабочие дни с 5:23 до 20:41.

Полное расписание пассажирских перевозок по маршруту №108 Губернский рынок - спорткомплекс "Южный" следующее:

В Южном городе уже работают восемь регулярных автобусных маршрутов, которые связывают разные очереди микрорайона с ключевыми транспортными узлами Самары. С июля 2026 г. ежедневно курсирует бесплатный автобус между Южным городом и ТЦ "Амбар".

Гид потребителя

Последние комментарии

Эдуард Загидуллин 16 сентября 2026 11:19 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии

Kevin Yi 06 августа 2026 14:58 Весеннее пробуждение сада: советы агронома, как подготовить участок к новому сезону

Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.

Юлия 02 июля 2026 06:08 Стало известно, почему в Самаре так много сухих деревьев

Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"

Анатолий Илларионов 14 мая 2026 04:40 По Московскому шоссе хотят пустить трамваи

Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.

Юрий Пестриков 24 апреля 2026 08:41 Самарский школьник покажет проект робота с машинным зрением на всероссийском конкурсе инноваций

... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...

Фото на сайте

Связь времен: показываем коллекцию музея ПГУТИ

Связь времен: показываем коллекцию музея ПГУТИ

Осеннее изобилие: репортаж с «Всероссийской ярмарки» в Самаре

Осеннее изобилие: репортаж с «Всероссийской ярмарки» в Самаре

Дружно сплотились: показываем, как прошел «Картошка Фест» в ПГУТИ

Дружно сплотились: показываем, как прошел «Картошка Фест» в ПГУТИ

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6