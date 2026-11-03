В Южный город начал курсировать троллейбус на автономном ходу

Пассажирский маршрут №108 Губернский рынок - спорткомплекс "Южный" пополнился дополнительным транспортом. По информации компании "Древо", 2 ноября на линию вышел новый троллейбус белорусского производства OLGERD, оборудованный системой автономного хода. Зарядка накопителей у машин данного типа осуществляется в процессе движения под контактной троллейбусной сетью. Троллейбус может осуществлять движение на автономном ходу на протяжении 20 км.

Как сообщили компании в министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области введение в эксплуатацию нового троллейбуса позволило увеличить маршрут №108 в два раза. Ранее электробус осуществлял перевозки только в первой половине дня. Теперь транспортное электросообщение между Самарой и Южным городом будет осуществляться в рабочие дни с 5:23 до 20:41.

Полное расписание пассажирских перевозок по маршруту №108 Губернский рынок - спорткомплекс "Южный" следующее:

В Южном городе уже работают восемь регулярных автобусных маршрутов, которые связывают разные очереди микрорайона с ключевыми транспортными узлами Самары. С июля 2026 г. ежедневно курсирует бесплатный автобус между Южным городом и ТЦ "Амбар".