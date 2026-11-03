Новые адреса на карте скоростного интернета: "Ростелеком" обеспечил связью еще 3 700 семей в Самарской области

"Ростелеком" завершил очередной этап строительства гигабитной телекоммуникационной инфраструктуры в Самарской области. В сентябре доступ к высокоскоростному интернету получили почти 3 700 жителей.

Сотрудники "Ростелекома" проложили 68 километров линий связи. Современные цифровые услуги стали доступны в Ставропольском районе — в поселке Луначарский, а также на территории садовых товариществ "Ветеран" и "Русское поле". В Самаре интернет-инфраструктура охватила массивы "Березовая аллея" и "Озерки". Кроме того, к высокоскоростной сети были подключены село Новый Сарбай Кинельского района, поселок Калинка Волжского района и село Челно-Вершины. Возможность использования оптических технологий также получили жители дома № 14 на улице Почтовой в селе Шигоны.

Светлана Брыкина, директор по работе с массовым сегментом Самарского филиала ПАО "Ростелеком":

"Этой осенью мы продолжаем расширять оптическую инфраструктуру в Самарской области. Сегодня 82 процента городов, сёл и деревень региона подключены к высокоскоростному интернету. До конца года планируем обеспечить современными телеком-услугами еще около 10 территорий".

Провайдер предлагает абонентам Wi-Fi-роутеры шестого поколения. Российские маршрутизаторы отличаются пропускной способностью до 3 Гбит/с, широким радиусом покрытия и усиленной защитой данных.

Дмитрий Еруков, житель п. Луначарский:



"Одной из главных проблем поселка была нехватка качественной связи, поэтому мы с соседями объединились, чтобы привлечь провайдера. Приятно видеть, что "Ростелеком" идет навстречу. Как только появилась техническая возможность, мы сразу подключили интернет — сигнал стабильный, скорость высокая. Сейчас думаем над установкой видеонаблюдения, чтобы быть спокойными за дом, даже когда уезжаем в город".

Новым абонентам "Ростелеком" предлагает комплексные решения, объединяющие несколько услуг: домашний интернет на скорости от 100 до 700 Мбит/с, интерактивное телевидение с ТВ-каналами и доступом к видеотеке онлайн-кинотеатра Wink и мобильную связь. Также для обеспечения безопасности жилья и придомовой территории клиентам доступен сервис "Видеонаблюдение".

Оставить заявку на подключение услуг можно на сайте "Ростелекома" или по номеру 8 800 100 08 00.