Новые адреса на карте скоростного интернета: "Ростелеком" обеспечил связью еще 3 700 семей в Самарской области

"Ростелеком" завершил очередной этап строительства гигабитной телекоммуникационной инфраструктуры в Самарской области. В сентябре доступ к высокоскоростному интернету получили почти 3 700 жителей.
Сотрудники "Ростелекома" проложили 68 километров линий связи. Современные цифровые услуги стали доступны в Ставропольском районе — в поселке Луначарский, а также на территории садовых товариществ "Ветеран" и "Русское поле". В Самаре интернет-инфраструктура охватила массивы "Березовая аллея" и "Озерки". Кроме того, к высокоскоростной сети были подключены село Новый Сарбай Кинельского района, поселок Калинка Волжского района и село Челно-Вершины. Возможность использования оптических технологий также получили жители дома № 14 на улице Почтовой в селе Шигоны.
Светлана Брыкина, директор по работе с массовым сегментом Самарского филиала ПАО "Ростелеком":
"Этой осенью мы продолжаем расширять оптическую инфраструктуру в Самарской области. Сегодня 82 процента городов, сёл и деревень региона подключены к высокоскоростному интернету. До конца года планируем обеспечить современными телеком-услугами еще около 10 территорий".
Провайдер предлагает абонентам Wi-Fi-роутеры шестого поколения. Российские маршрутизаторы отличаются пропускной способностью до 3 Гбит/с, широким радиусом покрытия и усиленной защитой данных.
Дмитрий Еруков, житель п. Луначарский:
"Одной из главных проблем поселка была нехватка качественной связи, поэтому мы с соседями объединились, чтобы привлечь провайдера. Приятно видеть, что "Ростелеком" идет навстречу. Как только появилась техническая возможность, мы сразу подключили интернет — сигнал стабильный, скорость высокая. Сейчас думаем над установкой видеонаблюдения, чтобы быть спокойными за дом, даже когда уезжаем в город".
Новым абонентам "Ростелеком" предлагает комплексные решения, объединяющие несколько услуг: домашний интернет на скорости от 100 до 700 Мбит/с, интерактивное телевидение с ТВ-каналами и доступом к видеотеке онлайн-кинотеатра Wink и мобильную связь. Также для обеспечения безопасности жилья и придомовой территории клиентам доступен сервис "Видеонаблюдение".
Оставить заявку на подключение услуг можно на сайте "Ростелекома" или по номеру 8 800 100 08 00.
Последние комментарии
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово