Новый мост через реку Самару построят в створе улицы Структурной: карта

В проекте единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования Самары предусмотрели новый вариант строительства моста через реку Самару. Во время презентации специалист питерского НИИ ПГ Илья Резников описал детали.

В действующей версии генплана города строительство моста через реку Самару предусмотрено как продолжение проспекта Карла Маркса. Однако разработчики единого документа нашли более экономный вариант.

"Вместо ранее планируемого перехода через реку Самару намного полезнее будет построить магистраль с мостом в створе улицы Структурной и довести ее до крупного жилого района, который строят за ТЦ "Амбар". Это хорошо сработает и в плане разгрузки Южного моста, который сегодня считается самым проблемным в Самаре. Кроме того, предыдущий вариант был сильно дороже, так как пойма реки в том месте шире", - объяснил Илья Резников.

При строительстве нового моста потребуется реконструкция улиц Структурной, Клинической, Дачной, Владимирской и Ново-Урицкой. Причем Дачную планируют соединить с улицей Осипенко тоннелем. Магистраль с нового моста предлагают построить до улицы Утевской. Посмотрите схему.

Необходимость в строительстве нового моста через реку Самару обсуждают в том числе в связи с планами по дальнейшему развитию южной окраины города. Однако застройка территории оказалась под вопросом из-за изменений федерального законодательств. Почитайте подробности.