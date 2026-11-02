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Дорожное строительство Транспорт и связь

Новый мост через реку Самару построят в створе улицы Структурной: карта

САМАРА. 2 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В проекте единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования Самары предусмотрели новый вариант строительства моста через реку Самару. Во время презентации специалист питерского НИИ ПГ Илья Резников описал детали.

Фото: Александра Белова

В действующей версии генплана города строительство моста через реку Самару предусмотрено как продолжение проспекта Карла Маркса. Однако разработчики единого документа нашли более экономный вариант.

"Вместо ранее планируемого перехода через реку Самару намного полезнее будет построить магистраль с мостом в створе улицы Структурной и довести ее до крупного жилого района, который строят за ТЦ "Амбар". Это хорошо сработает и в плане разгрузки Южного моста, который сегодня считается самым проблемным в Самаре. Кроме того, предыдущий вариант был сильно дороже, так как пойма реки в том месте шире", - объяснил Илья Резников.

При строительстве нового моста потребуется реконструкция улиц Структурной, Клинической, Дачной, Владимирской и Ново-Урицкой. Причем Дачную планируют соединить с улицей Осипенко тоннелем. Магистраль с нового моста предлагают построить до улицы Утевской. Посмотрите схему.

Необходимость в строительстве нового моста через реку Самару обсуждают в том числе в связи с планами по дальнейшему развитию южной окраины города. Однако застройка территории оказалась под вопросом из-за изменений федерального законодательств. Почитайте подробности.

Единый документ территориального планирования и градостроительного зонирования Самары будет представлять собой новый генеральный план и правила землепользования и застройки. В нем будет обозначено, где и что можно строить, какие общественные пространства и рекреационные зоны будут развиваться, какие объекты социальной и транспортной инфраструктуры планируется построить. Разработкой проекта занимается Научно-исследовательский институт перспективного градостроительства (НИИ ПГ) г. Санкт-Петербург. На публичные слушания документ планируют выставить в первом квартале 2027 года. 

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ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?

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