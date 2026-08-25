В Самаре проверяют качество ремонта Московского шоссе перед завершением ремонта

Капитальный ремонт участка от ул. Мичурина до пр. Кирова протяжённостью 7,8 км, реализуемый в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни", завершается. Готовность объекта составляет 98%. Все работы по контракту должны быть закончены до 1 сентября, сообщает министерство транспорта Самарской области.

Новое полотно уже уложено на всём протяжении участка. За время ремонта приведены в нормативное состояние 180 люков и 150 дождеприёмных решёток, устроен выравнивающий слой асфальтобетона площадью 13 тысяч квадратных метров, а верхний слой уложен на площади 205 тысяч квадратных метров. Остаётся лишь нанести дорожную разметку термопластиком на участке от улицы Советской Армии до кольца Авроры.

Работы велись в ночное время по полосам, без полного перекрытия движения, что позволило избежать крупных заторов на одной из самых загруженных магистралей города.