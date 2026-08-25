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Строительство Строительство и недвижимость

Власти выдали разрешение на строительство ЖК около элеватора в Самаре

САМАРА. 25 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В историческом центре Самары скоро стартует стройка. Власти выдали зарешение на возведение жилого комплекса на улице Алексея Толстого, 8. Об этом сообщило региональное министерство градостроительной политики.

Фото: министерство градостроительной политики Самарской области

Будущая стройплощадка находится на стрелке рек Волги и Самары, в квартале от элеватора. Судя по представленным эскизам, ЖК будет малоэтажным. Планируется обустройство подземного паркинга.

Фото: министерство градостроительной политики Самарской области

"Проект был поддержан на заседании Градостроительного совета при губернаторе. По плану застройщика, до конца текущего 2026 года будет вестись подготовка площадки под будущее строительство", — сообщили в министерстве, не уточнив при этом, какая именно компания будет возводить ЖК.

Отметим, что участок входит в границы исторического поселения. У археологов были опасения по поводу сохранения объекта археологического наследия "Культурный слой г. Самара XIX — начала XX вв.". Но судя по всему, застройщик вместе со специалистами нашел варианты его защиты.

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Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает

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... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.

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