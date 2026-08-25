Власти выдали разрешение на строительство ЖК около элеватора в Самаре

В историческом центре Самары скоро стартует стройка. Власти выдали зарешение на возведение жилого комплекса на улице Алексея Толстого, 8. Об этом сообщило региональное министерство градостроительной политики.
Будущая стройплощадка находится на стрелке рек Волги и Самары, в квартале от элеватора. Судя по представленным эскизам, ЖК будет малоэтажным. Планируется обустройство подземного паркинга.
"Проект был поддержан на заседании Градостроительного совета при губернаторе. По плану застройщика, до конца текущего 2026 года будет вестись подготовка площадки под будущее строительство", — сообщили в министерстве, не уточнив при этом, какая именно компания будет возводить ЖК.
Отметим, что участок входит в границы исторического поселения. У археологов были опасения по поводу сохранения объекта археологического наследия "Культурный слой г. Самара XIX — начала XX вв.". Но судя по всему, застройщик вместе со специалистами нашел варианты его защиты.
Последние комментарии
Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает
... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.
Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!
Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.
Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет