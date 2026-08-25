Власти выдали разрешение на строительство ЖК около элеватора в Самаре

В историческом центре Самары скоро стартует стройка. Власти выдали зарешение на возведение жилого комплекса на улице Алексея Толстого, 8. Об этом сообщило региональное министерство градостроительной политики.

Будущая стройплощадка находится на стрелке рек Волги и Самары, в квартале от элеватора. Судя по представленным эскизам, ЖК будет малоэтажным. Планируется обустройство подземного паркинга.

Фото: министерство градостроительной политики Самарской области

"Проект был поддержан на заседании Градостроительного совета при губернаторе. По плану застройщика, до конца текущего 2026 года будет вестись подготовка площадки под будущее строительство", — сообщили в министерстве, не уточнив при этом, какая именно компания будет возводить ЖК.

Отметим, что участок входит в границы исторического поселения. У археологов были опасения по поводу сохранения объекта археологического наследия "Культурный слой г. Самара XIX — начала XX вв.". Но судя по всему, застройщик вместе со специалистами нашел варианты его защиты.